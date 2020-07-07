Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала себя во всей красе

На кадрах красотка позирует в то, что можно назвать купальником из веревочек. Ткань практически никак не прикрыла тело звезды, которая играла своим телом на фоне тренажеров в качалке. Девушка оставила волосы распущенными и не стесняясь демонстрировала свое сочное тело. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Спокойной ночи, мои любимые", - написала красавица под кадрами.

Фанаты посмотрели видео почти 20 тысяч раз и написали комментарии:

"Прохладная", "Омг, фантастика", "Бросает в жар", "Абсолютно потрясающая", "Спокойной ночи, красотка", "Ох, мамочка".

Сообщалось, что известная модель Сьюзи Кортес показала свои тренировки в спортзале.

Модель повернулась к снимающему спиной, чтобы тот зафиксировал ее самые совершенные места. Примечательно, что Сьюзи пришла на тренировку в бикини.

Сообщалось, что знаменитая модель Сьюзи Кортес впечатлила соблазнительным снимком.

Так в честь своего дня рождения девушка решила порадовать поклонников горячими кадрами. На них она позирует посреди спальни, расположившись на кровати. При этом девушка стоит на четвереньках, соблазнительно выгнув пятую точку.

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