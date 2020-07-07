Известная фитнес-модель Валерия Аммирато показала смелую фотосессию, которой свела с ума фанатов

На фото красотка позирует в джинсах. Девушка решила больше ничего не надевать и демонстрировала свою прекрасную грудь, которую прикрыла волосами. Валерия на первом кадре смотрела в объектив камеры, а на втором - в пол, немного наклонив голову. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Речь идет о том, чтобы знать и принимать, кто ты есть, чувствовать себя комфортно в своем теле и носить синие джинсы. Счастливые выходные", - написала красотка.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Я думаю, тебе нужно подстричься и сделать снова это фото", "Ты выглядишь очень комфортно в джинсах и своей горячей коже", "Это по-прежнему самая привлекательная фотография в мире. Это так реально, так что ты в естественном состоянии. Я знаю, я всегда говорю, что ты самая красивая, эта фотография доказывает это. Это вы в любящем чувственном естественном состоянии. Самая удивительная женщина на свете", "Божественно", "Волосы только мешают","Валерия, горячо!".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась роскошными формами в тесном наряде, выбрав идеальный ракурс.

«Готова!» — говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованных кадрах Чери позирует в тесном топе и белоснежной юбке, демонстрируя утонченную красоту.

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