Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева продолжает приятно удивлять поклонников жаркими фото и видео из спортзала

Как известно, Даша является активным пользователем сети, поэтому каждый день она снимает много роликов и делает также много новых фото для своего профиля. Яркие кадры с образами знаменитости, а также упражнениями, при помощи которых она худеет и поддерживает себя в форме, не оставляют фанатов равнодушными, пишет Politeka.

Так, поскольку Даша является не только певицей, но и актрисой, а также пробуется в роли ведущей и модели, ей приходится внимательно следить за своим рационом и внешним видом. Знаменитость регулярно посещает косметолога, массажиста, посещает СПА-салоны, а также использует специальную косметику, амбассадором которой является с осени прошлого года.

Чтобы также ее фигура выглядела упруго и подтянуто Даша активно тренируется в зале, уделяя много внимания бедрам и ягодицам. Похоже, выходит у певицы все успешно, ведь ее прогресс виден сразу же. На странице звезды в Инстаграм кадры из тренировок появляются все чаще, будоража фанатов.

К примеру, несколько часов назад Астафьева показала связку из тренировки, которую делала под наблюдением тренера, о чем также оповестила в разделе Стори. Позируя в лаконичном спортивном костюме, состоящем из лосин и майки, Даша выглядела потрясающе даже во время занятий, занимаясь своими "формами, как у Ким".

До этого новым кадром Даша поделилась в разделе Стори в Инстаграм, однако, как оказалось, данное фото - архивное и сделано было два года назад одним из ее фотографов, с которым она сотрудничает.

Даша выглядела весьма изящно и потрясающе, что сразу же также отметили фанаты. Тонкая талия звезды была удачно почеркнута белым пиджаком.

«Очень красивое фото и сама девушка🔥🔥🔥👍», «Шикарная девушка! Костюм супер!🌸🌸🌸», «Красиво! Очень люблю фэшн. Надо бы самой почаще снимать такое», «Немного не понимаю фэшн 😃😃», «Давно хочу к вам попасть, клевые вы», «Отличное фото ❤️и девушка огонь!», «шикарно! оч нравится Это богиня!», «Люблю фэшн съемки! Крутой кадр!», «Очень стильный образ получился!», - написали поклонники.

Напомним, Астафьеву оставили без белья, чтобы поджечь в прямом эфире

Также Politeka писала, что Астафьева в образе мрачной дивы соблазнила загадочного красавца

А еще Politeka сообщала, что Астафьева в одних трусах растянулась в необычной позе