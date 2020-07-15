Супруга украинского боксера Александра Усика поделилась новой фотографией
Так, в соцсети Instagram Екатерина опубликовала стрис. На фото брюнетка в футболке с брендом USYK17 эффектно позирует с яблоком в руках.
Напомним, что украинский боксер Александр Усик и его жена Екатерина больше десяти лет вместе
В сети появились редкие фото жены Александра.
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Благодаря шикарной и подтянутой фигуре Екатерина может себе позволить смелые наряды.
К слову, недавно Александр Усик рассказал историю знакомства с чемпионом WBC, WBO и WBA в легком весе Василием Ломаченко.
«В 2003 году в Краматорске был чемпионат Украины по кадетам. Просто посмотрел, что там какой-то маленький черный чувак. Он же из Белгород-Днестровского, у моря, загорелый. Я, правда, тоже не совсем белый был, сам из Крыма.
Вот просто как-то морские ребята играли в настольный теннис. Мы там познакомились, потом ездили вместе в сборной.
Очень близко мы начали общаться перед Олимпийскими играми-2008. Я тогда начал сотрудничать с его отцом. С того времени мы начали близко общаться, а сейчас мы кумовья», – рассказал Усик.
Напомним, что жена Усика без стеснения похвасталась шикарными формами.
Как сообщала Politeka, ранее жена экс-динамовца сняла все лишнее, засветив шикарные формы.
Также Politeka писала, что украинская легкоатлетка похвасталась божественной фигурой на тренировке.