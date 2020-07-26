Известная украинская гимнастка Анна Ризатдинова, которую называли фавориткой Влада Ямы во время участия в проекте "Танці з зірками", удивила необычной съемкой

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка опубликовала видео с фотосессии, в которой она участвовала. Анну одели в очень пикантный наряд, который подчеркнул ее достоинства. На девушке был костюм, который больше напоминал боди. Сверху на гимнастку набросили черный пиджак.

На видео можно во всей красе рассмотреть длинные ножки Ризатдиновой, ее тонкую талию и подкачанные руки. Во время съемки спортсменка скинула пиджак, что придало фото особой пикантности. Судя по посту, Анна снималась в рекламе брендовых украшений.

«Как думаете, что дороже Картье или олимпийская медаль?)», - спросила Анна у своих поклонников.

За два часа видео посмотрели более 8 тысяч раз. Поклонники вступили в диалог с Анной.

«Хороший вопрос, ведь вариантов продукции от бренда Картье достаточно много, а значит и ценовой диапазон весьма велик! Что до цены олимпийской медали, то она зависит от стоимости каждой секунды Вашей жизни, потраченной на подготовку к завоеванию этой медали!», «Картье можно купить, медаль нет... её можно только заработать, своей жизнью», - пишут люди.

Кроме этого, поклонники оставили Ризатдиновой множество комплиментов.

«Красотка!!! Одни ноги!!!», «Сильно красивая», «пример красоты и фигуры», «Такая красавица украсит любой бренд!», «Красота», «Ну, дает», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Анна Ризатдинова сверкнула роскошным телом в тесном топе: "Обожаю…".

А еще Politeka писала, что Анна Ризатдинова в белье похвасталась ногами от ушей: "Очень эффектно, браво!".

Также Politeka сообщала, что Анна Ризатдинова вскружила голову в прозрачной сеточке, кадры: "Как в самых лучших снах".