Молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй восхитила жаркой тренировкой в модных серых шортах

Довольно молодая и уже очень популярная модель продолжает набирать популярность среди пользователей социальной сети Инстаграм. Она не только каждый день она радует фанатов новыми кадрами, но еще и все чаще показывает, как занимается в зале, поддерживает форму и мотивирует девушек делать тоже самое, пишет Politeka.

В этот раз удивительно стройная модель восхитила видом в супер-коротеньком топе на тонких лямках и серых шортах. Соммер решила показать, как занимается в зале и представила личный топ своих популярных упражений. Для идеальной талии Рэй покрутила обруч, для подтянутых бедер и упругих ягодиц девушка порекомендовала приседания с уклоном, а для рельефной формы ног специальные упраженения с резинками.

«В настоящее время группы занятий живут в @shopsommerray 😛 добавь эти группы к своей тренировке, и я обещаю, они изменят твою жизнь», - написала Соммер.

Вот что ответили фанаты:

«Дай мне попробовать», «У меня будет песня с Muscle Man!», «Только здесь для начала нужно иначе заниматься», «хорошо но нравится как ты такая красивая ?!», «Хороший газон. Все это», «Так много ботов», «мои гости приглашают ко мне ваши формы😋», «КАК??? Как кто-нибудь может быть таким идеальным?», «Вы так великолепны 💛», «Я люблю» тебя, идеальная детка 💛», «Вы пришли сегодня взбодрились», «Beautiful🔥».

Также Соммер решила представить целый фотосет, отснятый в прачечной во время переодеваний дерзкой модели. Девушка без стыда резделась перед камерой, соблазнительно сняв с себя коротенькие шортики из светлой джинсовой ткани и посветила достоинством в одном белом бикини, соблазнительно выгнувшись и продемонстрировав подтянутое тело.

Отметим, Соммер Рэй является любительницей активного отдыха и спорта на свежем воздухе. За короткий срок молодая девушка успела собрать почти 25 миллионов фанатов, которые продолжаю следить за обновлениями знаменитости в социальной сети Инстаграм.

Обладательница красивых ягодиц старается каждый день публиковать в Instagram новые видео, а также представляет их на Ютуб-платформе. Звезда постоянно радует поклонников фотографиями, на которых она либо в стрингах, либо в обтягивающих легинсах.

Девушка при этом активно занимается по специальной программе. Ее тренировки весьма эффективны, что видно по фигуре Соммер. Она много времени в своих тренировках уделяет ногам а точнее ягодицам которые она любит выкладывать через одну фотографию.

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