Американская фитнес-модель Ана Чери показала фигуристые формы вместе с сподругой во время солнечной фотосессии

Свою популярность звезда получила в Инстаграм после того, как начала тренироваться в спортзале и записывать свои успехи на видео. Ролики и фото с тренировок фитнес-модели с пышными формами сразу же набрали популярность. При этом Ана намерено не худеет, оставаясь в комфортной для себя форме с определенными параметрами.

В этот раз Чери блеснула фигурой в ярко-синем костюме вместе с не менее спортивной подружкой с белокурыми локонами. Полупрозрачные лосины с сеточкой идеально дополнили топы, с аккуратным декольте, также дополненым сеточкой, но другого дизайна.

«Cherí Gang 💙💙💙💙 Отметьте того, кто любит синий цвет! Потому что я влюблена в цвет Sapphire из коллекции Ocean 🌊🙌🏼 хорошо смотрится на всех !! ! Вы хотите получить БЕСПЛАТНОЕ руководство по мини тренировкам, разработанное мной на основе реальных тренировок? Просто перейдите по ссылке в моей биографии и присоединитесь к моему списку первых знакомых! Все сложные упражнения выделены на странице 💪🏼💙 #CheriGang #CheriFit #Fitness», - рассказывает Ана.

Как и ожидалось, фанаты не остались в стороне:

«2 великолепных дамских формочки💖💖», «Вы очень соблазнительные леди🌹🌹😍», «Хочется просто восхищаться видом😍», «Кто блондинка? И что вы, девочки, тренируете?», «Эти наборы так 🔥», «Смурфики», «Наряды на точке хороши», «👌👌😍 оба из вас», «Обе горячи💙💙», «Хотя это подходит! 🔥🔥💙», «OMG красивый вид 😊😍».

Отметим, фитнес-модель родом из города Анахайм прославилась именно благодаря своим формам и упорству. Девушка стала популярна в Инстраграм после фото, которые начала делать, став фитнес-тренером.

При этом сама Чери умеет привлекать внимание разными образами, поэтому девушка рекламирует не только спортивную одежду и специальные напитки. Также Ана появляется в модном белье и купальниках для стильных фотосессий. Недавно модель блеснула формами на уличных съемках в тонком кружеве, удачно подчеркнувшем ее стройное после тренировок тело.

«Просто пытаюсь пережить это беспокойство. 💫 Позитивная энергия для вас!», - написала Ана под новым постом.

Вот что ответили фанаты:

«Это просто изумительно вкусно👌😋😜😘», «Вот это да, от нее просыпается голод», «Торнадо языка 💋💋👅👅👅💦💦💦💦», «Нунча мне кажется, что ты не обращаешь внимания, когда обращаешься к нам!!!!», «Bonita👅🍩🍌💓🍑👅».

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

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