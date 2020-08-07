Молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй подразнила поклонников жаркими снимками на природе

В этот раз фитнес-модель, прославившаяся благодаря любви к постоянным съемкам в спортзале, покорила летним образом. Соммер решила сняться в новой фотосессии в неожиданном виде. Примерив лишь топ из сеточки и леопардовое белье, девушка не только удивила смелостью кадра, но еще и выставила напоказ свои достоинства.

Как известно, чаще всего в профиле знаменитости в социальной сети Инстаграм можно найти кадры из спортзала, жаркие фото с тренировок в модных трендовых костюмах и рекомендации по правильным упражнениям длятого, чтобы накачать рельефные формы без проблем.

Изредка девушка делится фото с пляжа или фотосессий, устроенных в модных студиях. К примеру, в этот раз Соммер покорила провокационной позой в однм белье и тонкой сеточке, совсем не скрывающей ее грудь.

«Чье имя вы ищете в просмотрах истории Insta?», - написала под фото Соммер.

Вот что ответили фанаты:

«Очень горяча», «Черт возьми, ты выглядишь красиво и горячо», «Класс», «Вау, хорошая поза», «Горячий вид и она тоже», «Мне 29 лет, но я не люблю тебя, мне нравится твой контент, и я поддерживаю тебя», «Как голодная кошечка», «Очень жарко🔥🔥🔥», «Боже, это красивое тело, хотя оно идеально», «Вот это да», «У меня есть тренировка для тебя! Ударь меня в dms!», «Вот это да!!! Ты такой идеальный малыш 🥰🤞💯».

До этого удивительно стройная модель восхитила видом в супер-коротеньком топе на тонких лямках и серых шортах. Соммер решила показать, как занимается в зале и представила личный топ своих популярных упражений. Для идеальной талии Рэй покрутила обруч, для подтянутых бедер и упругих ягодиц девушка порекомендовала приседания с уклоном, а для рельефной формы ног специальные упраженения с резинками.

«В настоящее время группы занятий живут в @shopsommerray 😛 добавь эти группы к своей тренировке, и я обещаю, они изменят твою жизнь», - написала Соммер.

Вот что ответили фанаты:

«Дай мне попробовать», «У меня будет песня с Muscle Man!», «Только здесь для начала нужно иначе заниматься», «хорошо но нравится как ты такая красивая ?!», «Хороший газон. Все это», «Так много ботов», «мои гости приглашают ко мне ваши формы😋», «КАК??? Как кто-нибудь может быть таким идеальным?», «Вы так великолепны 💛», «Я люблю» тебя, идеальная детка 💛», «Вы пришли сегодня взбодрились», «Beautiful🔥».

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