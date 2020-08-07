Американская фитнес-модель Ана Чери устроила стильную фотосессию в одном лишь черном кружевном белье

Ана не боится экспериментов и якобы недостатков своего тела. Активно работая над собой в спортзале, спортсменка позволяет баловать себя сладостями (причем полезными, сделанными из натуральных ингридиентов и без эмульгаторов), готовит довольно каллорийную еду и не стесняется своего веса. Фитнес-модель любит себя, поэтому часто устраивает провокационные съемки, подогревая интерес к странице в Инстаграм.

К примеру, не так давно красотка с пышными формами решила сняться в одном лишь кружевном черном белье, покоряя смелым видом и без стыда показывая лишнее. Если лифчик смог хоть немного прикрыть грудь девушки, то нижнее белье, состоящее из ленточек, едва ли сделало тоже самое.

Пользователи сети были восхищены смелостью Аны:

«🖤💫 С началом ​​выходных!», - пишет Ана под новым фото.

Вот что ответили поклонники:

«Безумно красивая» , «Королева женственности, соблазнения и привлекательности», «Горячий вид», «Estás ricota mija 😘😘😘😘», «Как называется это нижнее белье?», «Шикарные глаза, красивая улыбка. 😍💖🌹🌹👍💐», «Фигура просто огонь 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥 🔥», «Очень хорошо», «Да, детка mamacita», «Красивое тело 💓 💓 😍 😍», «ты только одна такая, второй твоей версии быть не может. Самая красивая Ана».

Отметим, всего за несколько лет Ана Чери завоевала целую армию поклонников. В ее профиле в социальной сети Инстаграм много жарких и провокационных фото. При этом фитнес-модель часто записывает специальные ролики для девушек, желающих похудеть.

Ана даже выпустила календарь со своими фотографиями, где позирует, в том числе, и без одежды. А кадры, где девушка в спортивной одежде, немало взбудоражили сеть, ведь формам знаменитого фитнес-тренера завидуют многие.

Недавно спортивная красотка покорила видом в бирюзовом бикини, совсем не скрывающим ее достоинства – грудь Аны даже выскользнула из тесного лифчика, на что обратили внимание пользователи сети:

«Вид на заднем дворе 🤍 Я тренируюсь вместе с вами, а вы со мной на странице @cheri_fit15, присоединяйтесь!», - пишет Ана.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».

Также Politeka сообщала, что роскошная Ана Чери показала, чем привлекает мужчин: "От напряжения корсет трещит".