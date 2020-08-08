Американская фитнес-модель Ана Чери не только хвастается своей невероятной фигурой, но также показывает, как достигла таких результатов

Звезда регулярно на своей странице в Инстаграм выкладывает полезные видео с упражнениями, сообщает Politeka.net. Таким образом, модель призывает пользователей сети заниматься спортом.

Так, недавно красотка разместила длинное видео, на котором показала, как выполнять те или иные упражнения. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Ана сделала несколько упражнений с гантелями, бегом на месте и отжиманиями.

Для своих занятий красотка выбрала черный топик с кокетливым бантиком посередине. Грудь напряглась в топе и прелести аж выпрыгивают при каждом движении. Длина топика позволила полюбоваться идеальным прессом.

Узкие шортики подчеркнули упругие ягодицы, а также были видны накаченные ножки. Красотка сделала хвостик из волнистых волос и активно двигалась.

За 15 часов кадры посмотрели более 3000 раз. Пользователи сети поблагодарили модель за такое видео и написали ей массу комплиментов.

Напомним, Ана Чери блеснула совершенными изгибами в костюмчике своего бренда.

Черный топик обтянул большую грудь звезды, а большое декольте позволило полюбоваться формами, выпирающими из него. Тонкая цепочка с кулончиком сделала еще больший акцент на прелестях красотки.

Ранее сообщалось, что Ана Чери решила поделиться кадром, на котором позировала совсем без белья. При этом все лишнее звезда скрыла за пушистой белой пеной.

Для идеально-романтичного кадра модель также взяла в руки розовую розу.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».

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