Американская фитнес-модель Ана Чери владеет невероятной фигурой, которой активно хвастается в сети

Звезда занимается спортом и проводит онлайн-уроки, привлекая к тренировкам всех желающих, сообщает Politeka.net. Результаты своей работы модель показывает в Инстаграм.

Так, на одних из последних сториз известная красотка продемонстрировала накаченные ягодицы.

Звезда позировала в облегающем топе и шортиках своего бренда. Она выставила аппетитную пятую точку в камеру и потрясла ею. Так и хочется сказать: "Давай еще".

Модель активно двигала упругим местом под музыку, при этом она немного выгнулась, чтобы подчеркнуть свои объемы.

Ана расставила ножки и поднимала руки.

Также звезда встала прямо, и, приподняв волосы, показала ровную спинку.

Звезда выглядела шикарно, однако кадры не получили массу лайков, ведь в сториз нет такой возможности. Вероятно, красотке написали много хороших сообщений в директ.

Напомним, Ана Чери блеснула совершенными изгибами в таком костюмчике.

Черный топик обтянул большую грудь звезды, а большое декольте позволило полюбоваться большой грудью, выпирающей из него. Тонкая цепочка с кулончиком сделала еще больший акцент на прелестях красотки.

Ранее мы писали, что Ана Чери позировала на фото полностью обнаженной и прикрывается только накидкой нежного розового оттенка с длинной бахромой.

Пышные бедра, гладкая кожа, пышная грудь – выглядят прекрасно и соблазнительно, изгибы можно разглядеть во всей красе, ведь девушка распахнула свой топ на пуговицах.

Образ Чери дополнила платком, который повязала на шее.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».

Также Politeka сообщала, что роскошная Ана Чери показала, чем привлекает мужчин: "От напряжения корсет трещит".