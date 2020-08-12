Американская фитнес-модель Ана Чери очаровала красотой в горячем и, одновременно, нежном образе 

Красотка обладает великолепной внешностью, которой хвастается в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Модель выглядит совершенно в любой одежде и в разных купальниках. 

Так, на одном из недавних снимков Ана предстала в желтом топике с кокетливыми завязочками по бокам. Благодаря последним красотка смогла натянуть топик, настолько, что оголилась часть груди. 

Бюст едва не выпрыгивал из тесной одежды, и видно было, как она будто напряглась. Тонкая цепочка на шее придала акцента глубокому декольте. Кроме того, особого внимания достоин и упругий пресс знаменитости. 

Длинная юбочка с цветочным принтом, идеально села на бедрах модели. Ана выставила накаченную ножку из длинного разреза. 

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Модель закинула волнистые волосы набок и смотрела в камеру с улыбкой. 

За шесть часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев. 

Пользователи сети осыпали красотку комплиментами за столь подтянутое тело и красивую внешность, в целом. 

"Королева",  - написал один из поклонников. 

Напомним, Ана Чери продемонстрировала накаченные ягодицы. 

Звезда позировала в облегающем топе и шортиках своего бренда. Она выставила аппетитную пятую точку в камеру и потрясла ею под музыку. При этом модель немного выгнулась, чтобы подчеркнуть свои объемы. 

Кадры получились веселыми и жаркими. 

Ранее сообщалось, что Ана Чери восхитила солнечным фото, сделанным на пляже, во время отдыха. Модель решила отдохнуть в необычном двухцветном бикини.

Простой купальник, едва скрывавший формы знаменитости, понравился поклонникам. 

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».

Также Politeka сообщала, что роскошная Ана Чери показала, чем привлекает мужчин: "От напряжения корсет трещит".