Американская фитнес-модель Ана Чери очаровала красотой в горячем и, одновременно, нежном образе
Красотка обладает великолепной внешностью, которой хвастается в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Модель выглядит совершенно в любой одежде и в разных купальниках.
Так, на одном из недавних снимков Ана предстала в желтом топике с кокетливыми завязочками по бокам. Благодаря последним красотка смогла натянуть топик, настолько, что оголилась часть груди.
Бюст едва не выпрыгивал из тесной одежды, и видно было, как она будто напряглась. Тонкая цепочка на шее придала акцента глубокому декольте. Кроме того, особого внимания достоин и упругий пресс знаменитости.
Длинная юбочка с цветочным принтом, идеально села на бедрах модели. Ана выставила накаченную ножку из длинного разреза.
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Модель закинула волнистые волосы набок и смотрела в камеру с улыбкой.
За шесть часов пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети осыпали красотку комплиментами за столь подтянутое тело и красивую внешность, в целом.
"Королева", - написал один из поклонников.
Напомним, Ана Чери продемонстрировала накаченные ягодицы.
Звезда позировала в облегающем топе и шортиках своего бренда. Она выставила аппетитную пятую точку в камеру и потрясла ею под музыку. При этом модель немного выгнулась, чтобы подчеркнуть свои объемы.
Кадры получились веселыми и жаркими.
Ранее сообщалось, что Ана Чери восхитила солнечным фото, сделанным на пляже, во время отдыха. Модель решила отдохнуть в необычном двухцветном бикини.
Простой купальник, едва скрывавший формы знаменитости, понравился поклонникам.
Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".
А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».
Также Politeka сообщала, что роскошная Ана Чери показала, чем привлекает мужчин: "От напряжения корсет трещит".