Известная украинская певица Мишель Андраде, которую продюсирует компания Потапа, показала, как поддерживает свою фигуру в тонусе

Как передает Politeka.net, в сторис у певицы появились видео с утренней тренировки. Красотка тренировалась в группе на улице. Она была одета в обтягивающие лосины и тесный спортивный топ. Девушка делала различные упражнения на нижнюю часть тела. Она приседала, делала шаги в сторону, а также использовала спортивные резинки для того, чтобы упражнения были еще эффективнее.

«День 4/15», - подписала видео звезда.

Вероятно, Мишель согласилась на спортивный челендж, который предусматривает регулярные тренировки.

«Ай кайф! Заряд на целый день», - добавила красотка.

Как известно, Андраде достаточно спортивная девушка. Она много танцует, поэтому должна держать себя в форме. По ее фигурке видно, что спорт занимает важное место в ее жизни.

Ранее мы писали, что Мишель Андраде позировала в футболке, распустив свои роскошные волосы. Певица показала поклонникам, как выглядит без макияжа. Девушка широко улыбалась и выглядела очень счастливой.

Кроме этого, недавно Андраде поделилась соблазнительным кадром, на котором позировала в нежном костюме с лифом.

Напомним, что Мишель Андраде потрясла внешностью в новом образе, Потап оценил: "Ох, какая нереальная".

Как сообщала Politeka, Мишель Андраде в смелом купальнике пошалила на пляже, пикантные фото: «Мишелька, не дразни».

Также Politeka писала, что Мишель Андраде рванула с дочерью Потапа в Одессу и соблазнила пикантным разрезом: «Теперь я буду…».