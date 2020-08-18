Американская фитнес-модель Ана Чери показала аппетитные формы во время тренировки

Звезда часто публикует в своем Инстаграм видео тренировок, чтобы люди занимались с ней, передает Politeka.net. Красотка обладает совершенными формами, что является огромным стимулом для занятий спортом. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На одном из последних видео модель предстала в черном топе и облегающих лосинах, которые подчеркнули ее изгибы. Маленький топ натянулся на пышной груди, а леггинсы выделили аппетитную пятую точку Аны.

Стоит отметить, что красотка выпускает сама линию одежды для спорта.

Знаменитость сделала легкий макияж, а также убрала волосы в хвостик, чтобы не мешали.

Красотка показывала в разных позициях, какие упражнения помогают накачать мышцы. При этом Чери рассказывала, как правильно заниматься.

"Drip Drip 💧 эта тренировка заставит вас вспотеть как сумасшедших!", - подписала кадры звезда.

За 18 часов пост собрал более 4000 лайков и много комментариев.

Пользователи сети поблагодарили модель за работу.

Напомним, Ана Чери лежала на кровати, выставив вперед свое главное достоинство – аппетитные подкачанные «булочки».

Девушка была в стрингах, поэтому поклонники смогли рассмотреть ее фигуру во всей красе. Пикантности образу придала поза, в которой модель развалилась в постели.

Ранее сообщалось, Ана Чери решила восхитить новым образом. На странице модели в Инстаграм появился жаркий кадр, на котором мокрая после водных процедур звезда посветила идеальными изгибами.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

А еще Politeka писала, Ана Чери в крохотном наряде изогнулась до неприличия: «Прикрой сейчас же!».

Также Politeka сообщала, что роскошная Ана Чери показала, чем привлекает мужчин: "От напряжения корсет трещит".