Молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй покорила жарким образом на диване

Девушка в этот раз показала пикантный кадр на своей странице в Инстаграм, который сразуже взбудоражил фанатов. Дело в том, что Соммер блеснула загорелым телом в едва заметных полосочках вместо бикини.

Свою грудь спортивная блондинка прикрыла тонюсенькой полосочкой желтой ткани, завязанной прямо на своих формах. А желтое нижнее белье в тон ткани на груди идеально дополнило пикантнвй образ.

При этом красотка измазалась специальным маслом - шиммером для блеска тела во время жаркой фотосъемки. Как и ожидалось, фанаты не остались равнодушными, ведь чаще всего спортсменка блистает в практичной одежде и показывает формы во время тренировки для наглядного примера.

Так жарко, что она включит будильник🔥😺», «@ alfiedwyer3 Делает тебя счастливым», «Красоточка», «Ты такая горячая, я люблю тебя», «Ты ооочень горячая малышка», «Почему гнуты шторы? 😂», «Omg люблю тебя», «Черт возьми, ох, эти ножки...», «Я хочу уложить тебя», «Я не могу перестать прокручивать твою страницу», «Надо больше показывать эти ножки», «Пожалуйста, перестань чернить, хватит загорать», «Много персиков🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🥰🥰😍», - пишут пользователи.

Спортсменка любит делиться ролика из тренировки, публикуя те в социальной сети Инстаграм и удивляя подборкой лучших упражнений для хорошего тела. При этом девушка старается делать это как можно чаще, чтобы привлечь внимание нужной ей аудитории. Также стройная Соммер любит показывать собственные результаты похудения и преображения, снимаясь в достаточно дерзких фотосессиях.

К примеру, кадры Рей, сделанные во время того, как загорелая красотка позировала на полу, немало впечатлили сеть. Девушка намерено потянула за лямки тонкого белья и посветила аппетитными ягодицами перед камерами. При этом грудь Соммер скрыла лишь блекло-жолтым топом, удачно дополнившим ее образ.

«Выглядит вкусно», «Горячая. Отличные фото 🔥», «Не так, нужно больше горячего», «Позвольте мне помочь вам выбраться из этого для вас», «Я тебя люблю», "Я хочу прикоснуться к тебе".

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