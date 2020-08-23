Американская модель, телеведущая и бизнесвумен, Ким Кардашьян показала, как веселится с детьми и мужем

Несколько дней назад Ким вместе семьей отправилась на отдых, откуда активно делится новыми фото. Модель уже успела помериться с сестрами прелестями, устроить битву купальников и показать повзрослевших детей. В этот раз спортивная Ким продемонстрировала свои способности во время "хождения" по волнам вместе с дочерью.

Как и ранее, Ким прорекламировала обувь своего мужа. В этот раз она появилась в обтягивающем дайвинг-костюме и необычной обуви белого цвета с новым дизайном фирмы Канье Уеста. Стоит отметить, что ранее рэпера раскритиковали за новый дизайн обуви, поскольку необычный пошив и отсуствие подошвы показалось очень странным фанатам.

«Какая роскошная», «Я люблю тебя, Ким. 😘», «Симпатичный вид asf❤️», «Хотела бы я быть такой красивой 😫😫», «Выглядит так весело, ах, какая крутая», «красивая😍😍😍😍», «Ты действительно серьезно относишься к кроссовкам, да», «Это не милашка .. прости, не прости !!», «Для меня это Yeezy Crocs», «У кого-нибудь есть что-то долгое и тяжелое? 😋😍», «Красиво ❤️💄», «Такой милый семейный день🥺💕», - написали пользователи.

Отметим, звезда часто выбирает обтягивающие наряды, чтобы показать свои шикарные формы. Модель не стала отходить от своих традиций.

Ким натянула на совершенное тело узкое платье, которое держалось на тонких бретельках. Из прямоугольного декольте выглядывала часть красивой груди знаменитости. Наряд обтянул тонкую талию, а также пышные бедра. Такие изгибы не могут никого оставить равнодушными, ведь она прекрасней некуда.

Примечательно, что принт на платье представлял собой доску с яркими пятнами краски. Стильные аксессуары и макияж в стиле Кардашьян завершили образ.

Также Ким распустила длинные волнистые волосы. Модель смотрела в камеру, приоткрыв пухлые губы.

"✨ мой любимый смайлик - это волшебная искра ✨ а какой у тебя?", - подписала снимок знаменитость.

Напомним, что Ким Кардашьян в прозрачном наряде соблазнительно растянулась на лестнице: "Идеальный ракурс".

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян осмелилась показать себя настоящую, результат оказался непредвиденным.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян еле втиснула аппетитные формы в слишком тесный топ: "Лакомый кусочек"