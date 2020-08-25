Молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй сменила образ, примерив на себя стильный купальник
Молодая спортсменка прославилась благодаря постоянным тренировкам в зале, которые показывала в социальной сети Инстаграм. Девушка фактически каждый день выкладывала фото и видео, сделанные во время занятий спортом. При этом Соммер не забывала подчеркивать свою стройную и подтянутую фигуру стильными костюмами, что привлекло еще больше внимания к ней.
Благодаря приобретенной популярности Соммер даже удалось запустить собственную линейку спортивной одежды и купальников, которые она сама рекламирует, демонстрируя выгодные модели на себя. В этот раз Соммер "объелась сладостей" и показала перед объективом дерзий образ в розовом монокини в сочетании с укороченным вариантом толстовки такого же яркого оттенка.
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«Что вы думаете о поп-рок? lol купи этот комбинезон и худи у меня на второй странице!», - написала Рей под новыми фото.
Примерив жаркий образ куклы Барби, Соммер получила несколько сотен восторженных комментариев:
«Она не отвечает», «Используйте меня как Байдена🛏😴,» «Я тебя люблю», «люблю тебя, Соммер выглядишь горячо 🔥», «Розовый, приятный цвет», «Роскошная девушка», «Это выглядит сладко», «Почему так много розового», «Хм, и правда похоже на милую Барби», «Крутая Соммер», « Это супер мило! 💕», «Разве поп-рок не вымерли?», « Не облизывай! Поп-рок привкус, лучший завтрак, конец обсуждения», «Флюиды жевательной резинки», «Ты + этот цвет 🔥💗🍉».
Также ранее мы писали, что девушка является любительницей здорового образа жизни, поэтому каждое утро отправляется на пробежку, тренируется на свежем воздухе и также любит занятия в спортзале, где снимает тренировки для фанатов и показывает топ упражнений для приведения фигуры в порядок.
Красотка продемонстрировала загорелое и подтянутое тело в ярко-салатовом бикини в пикантной позе. Некоторые пользователи Инстаграм не удержались от комментариев, отметив размер груди фитнес-модели. Тем не менее. Соммер не стесняется того, что у нее едва ли первый размер груди.
Благодаря тренировкам девушка смогла добиться идеальных бедер и упругих ягодиц, что также не осталось незаммеченным пользователями.
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