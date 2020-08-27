Американская фитнес-модель Ана Чери соблазнила видами в спортивной одежде

Звезда не только активно занимается спортом, о чем свидетельствуют фото и видео в ее Инстаграм, но и занимается выпуском собственной линии спортивной одежды, сообщает Politeka.net.

Так, "волнительная леди" опубликовала в своем сториз несколько кадров, где она позирует в соблазнительных нарядах.

На первых кадрах Ана снимала себя в зеркало в спортзале. Модель позировала в черном топике, оголив немного часть своего упругого животика.

Также Чери позировала в бирюзовых шортиках, обтянувших ее совершенные бедра. Шортики имели завязочки по бокам, что придавало пикантности образу.

Модель разговаривала с подписчиками, когда парень позади попросил ее заниматься делом.

В другом кадре Ана позировала в расстегнутом коротком топе, из которого выпрыгивал шикарный бюст. Модель продемонстрировала накаченные ножки. Она улыбалась, наклонив голову.

Фото и видео не собрали много лайков, ведь были обнародованы в сториз.

Напомним, Ана Чери поделилась жарким фото в одном из тех образов, которые считает очень комфортными. Модель предстала в шелковой нежной пижаме насыщенно-фиолетового оттенка. Как правило, столь пикантные фото всегда вызывают достаточно бурную реакцию в сети, так и получилось.

Ранее сообщалось, что Ана Чери позировала в тесном латексном наряде, демонстрируя роскошные изгибы.

Звезда не стеснялась демонстрировать свои роскошные изгибы с разных ракурсов и поз, однако ее поклонники не могли что-либо сказать открыто, поскольку ними знаменитость поделилась у себя на странице в сториз.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

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