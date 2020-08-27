Американская фитнес-модель Ана Чери превзошла себя в образе из одних белых кружев

Будучи фитнес-моделью, Ана постоянно показывает в разделе Стори в Инстаграм, как занимается спортом в зале, бегает на пляже или разминатеся дома. При этом девушка любит баловать себя вкусностями и не стесняется недостатков фигуры.

Ана не желает худеть, поэтому держит себя в форме лишь благодаря спорту и правильному питанию. При этом, чтобы привлекать внимание аудитории Инстаграм не только рассказами о правильном образе жизни, Чери все чаще принимает участи в жарких фотосессиях. И этот раз не стал исключением.

Чери снялась в белоснежном кружевном белье, которое не только не скрыло ее достоинство, но еще и "выронило их" - лиф с пикантными вырезами не груди не смог оставить фанатов равнодушными.

«Как я готовлюсь к ночи с моим мужчиной 💋 весь день 🙌🏼 Отметьте любительницу нижнего белья!», - шутливо подписала кадр Ана.

Вот как реагируют фанаты:

«Всегда без одежды», «Что ж, это реально горячо😲😲😲👍👍👍😘», «Эй, бюстгальтер какого размера ты носишь, я пытаюсь понять, нужен ли мне этот бюстгальтер», «роковая женщина», «Ана, у тебя хорошие бедра», «Я буду целовать каждую часть твоего тела ❤️😘😘», «Супер 💖», «Красиво выглядящая любовь, ты очень соблазнительная в таком виде», «грешный ангел», «Ты уронила грудь», «черт возьми, может быть, вау, действительно красивая женщина, детка ммм».

Ранее также молодая красотка показала идеальный пляжным образ в вишневом бикини. Так, Ана позировала в купальнике насыщенно-бордового оттенка, который намерено слишком сильно сдавила на груди и талии.

Модель не стесняется лишнего веса, поэтому подчеркивает формы и упругие ягодицы с грудью всеми возможными способами. Чаще всего девушка удивляет кадрами в бикини. Оголяясь на камеру, фитнес-модель показывает, что любить себя надо любой. Чери отказалась от диет и вместо этого перешла на правильное питание. Теперь девушка не ест сладости, но может себе позволить много других вкусностей.

Фанаты отмечают, что Чери и правда не следует гоняться за трендами и пытаться похудеть.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

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