Американская фитнес-модель Ана Чери похвасталась аппетитными формами в черной спортивной одежде

Красотка опубликовала жаркое фото в своем Инстаграм, сообщает Politeka.net. Известно, что Ана не только занимается спортом, но даже выпускает линию своей одежды для спорта.

Так, красотка решила на себе продемонстрировать черный топ и шортики, которые создавала сама.

Звезда позировала в пустом помещении, немного выгнувшись, хвастаясь своими великолепными формами - такая шалунья.

Модель была в топике, обтянувшем ее шикарную грудь. Пикантности добавила одна деталь - молния посередине. Чери расстегнула топик, чтобы лучше показать свои "богатства" под ним.

Облегающие шортики с кокетливыми завязочками по бокам также придавали образу некой откровенности. Звезда сжала ткань по бокам, приподняв шортики и тем самым во всей красе засветив накаченные ножки.

Черный лук фитнес-модель завершила игривыми розовыми кроссовками.

Почти за час пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали звезде массу приятных сообщений.

Напомним, Ана Чери снимала себя в зеркало в спортзале. Модель позировала в черном топике, оголив немного часть своего упругого животика.

Также звезда позировала в бирюзовых шортиках, обтянувших ее совершенные бедра.

Модель разговаривала с подписчиками, когда парень позади попросил ее заниматься делом.

Ранее мы писали, что Ана Чери позировала в купальнике насыщенного бордового оттенка, который намерено слишком сильно сжался на груди и талии.

Мини-бикини просто поражало красотой на роскошном теле.

Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".

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