Актрисы, певицы и телеведущие доказывают, что можно выглядеть молодо в любом возрасте едва ли не каждый день

Знаменитостям приходится быть на публике каждый день, попадать под прицел камер и стараться выглядеть замечательно даже во время простой прогулки. Чтобы не показать лишнего или же не опозориться небрежным видом, за образами звезд следят стилисты. Некоторые артистки предпочитает выбирать одежду и макияж самостоятельно.

Тем не менее, чтобы образ получался завершенным и продуманным, всегда нужно здоровое тело. Для того, чтобы быть в форме у каждой звезды есть целый свод правил и секретов по уходу за собой.

Представляем вашему вниманию топ-подборку фото с звездами «на спорте» - знаменитости, которым удается выглядеть замечательно даже в спортивной одежде или кроссовках.

Даша Астафьева предпочитает удобную и стильную обувь, поэтому в кроссовках артистка появляется в основном на тренировках или тогда, когда отправляется на отдых, работу. Звезда сейчас активно занимается собой, потому все больше проводит время в спортзале. Оздоровиться Даше также помогла йога.

Светская львица Ким Кардашьян появляется в кроссовках фактически лишь тогда, когда надо прорекламировать новую коллекцию обуви своего мужа Канье Уэста. Модель блистает в своей одежде, специально примеряя самые последние новинки от мужа. В последний раз Ким сделала это в отпуске, когда занялась серфингом с дочерью и сестрами.

Ани Лорак начала носить кроссовки перед концертами, на отдыхе с молодым возлюбленным и теперь также показывает, как худеет в спортзале в простых костюмах с удобными кроссовками. На уличный стиль певица перешла всего два года назад.

Тина Кароль в не сцены носит удобную и простую одежду, которую покупает в обычных магазинах. Чтобы не привлекать внимание к себе, Тина носит спортивные костюмы, удобные кроссовки и всегда блистает без макияжа и укладок.

Дженнифер Энистон любительница уличного стиля. Звезда постоянно появляется на отдыхе, прогулках и даже деловых встречах в удобной обуви. При этом спортивному стилю актрисы следуют миллионы женщин, покупая те же кроссовки, джинсы и свободные майки. Комфорт для женщины превыше всего.

Настя Каменских больше следует подростковому стилю, а поскольку она еще и является владелицей собственного бренда спортивной одежды, то практически на каждом фото в Инстаграм певица показывает фигуру в тесных костюмах и кроссовках.

Также Каменских каждое утро занимается спортом и чтобы поддерживать себя в форме устраивает пробежки в одиночестве.

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