Американская фитнес-модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала поклонников снимками в белье

Знаменитая красотка нечасто балует своих подписчиков в Инстаграм фотографиями, сообщает Politeka.net. Некоторое время назад модель опубликовала жаркое фото в кружевном белье.

Стоит отметить, что снимок был сделан год назад.

"Прошлый сентябрь. Этот год летит так быстро", - уточнила Эби.

На снимке звезда позировала в белоснежном полупрозрачном белье, сквозь которое проглядывалось самое интимное. Крохотный лифчик немного подпрыгнул на большой груди на тончайших бретельках.

Восхитительная Рэтчфорд слегка выгнулась, демонстрируя не только упругие груди, но и отличный пресс.

Также Эби натянула маленькие трусики выше бедер. Крохотный лоскуток ткани едва ли прикрывал самые интимную часть тела.

При этом модель с плеч спустила полупрозрачную рубашку, чтобы придать кадру пикантности.

Звезда дополнила образ крупными серьгами и красивым макияжем, который подчеркнул ее достоинства внешности.

Пост не собрал много лайков из-за того, что был обнародован в сториз.

Напомним, Эби Рэтчфорд покорила видом в тонком, едва не прозрачном боди с трендовым принтом этого года. На одном из стильных фото звезда позировала, просто распустив длинные и ровные локоны за спину и нагнувшись вперед. Выпятив свои ягодицы, девушка выглядела весьма привлекательно, что сразу отметили ее поклонники.

Ранее сообщалось, что Эби Рэтчфорд позировала полулежа в тесном кружевном белье, демонстрируя роскошную фигуру во всей красе. Дополнить образ модель решила элегантным кулоном.

Напомним, горячая Эби Рэтчфорд заворожила большими размерами в тонком кружеве

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