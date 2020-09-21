Известная модель Сьюзи Кортес, которая получила титул за самые красивые ягодицы, показала, как достигает идеала

На фото Сьюзи показалась в розовых шортиках и топе. красотка лежала на тренажере и качала ноги, показывая аппетитную пятую точку. Как можно заметить, упругие ягодицы звезде даются не просто так, а при тяжелых тренировках. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели видео более 30 тысяч раз и написали комментарии:

"Божественная", "Мне нравится твой стиль", "Ты красивая Сьюзи Кортез", "Идеальная Сьюзи", "Эй, ты выглядишь красиво-красиво", "Сюзи, я отправила тебе сообщение в директ", "Какая красивая пятая точка".

Сообщалось, знаменитая модель Сьюзи Кортез показала слишком откровенное фото.

Девушка славится своими провокациями. Звезда любит озадачить поклонников, заставив говорить о себе, и делает это всегда мастерски. На этот раз она снялась в провокационной фотосессии, вырядившись лишь в черное белье.

Мы писали, что знаменитая модель Сьюзи Кортез впечатлила сеть откровенным снимком.

Съемка, устроенная в спальне получилась яркой и провокационной. В частности красавица устроила соблазнительную фотосессию в кружевном нижнем белье.

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