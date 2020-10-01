Известная певица Наталья Могилевская показала себя и рассказала о тренировках
На фото Наталья показала себя в черном наряде. Звезда надела на одну руку боксерскую перчатку. Красотка смотрела прямо в объектив камеры. Волосы были у Могилевской распущены, а образ дополнила певица украшением на шее. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Стоять, бояться! Тренировка по расписанию! Обычно в четверг все строят планы на пятницу. Хмм, чего бы такого затеять?)))", - написала звезда под фото.
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Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:
"У Вас всегда были красивые волосы! Зачем Вам этот парик? Своя грива великолепная! Паричок этот Вам кто-то со зла посоветовал носить. Это точно", "Проехать погулять", "Приезжайте в солнечную Одессу!", "Ничего себе, боксерша", "Просто отдохнуть", "И Вы в мэры собрались?)))) Какому городу такое счастье перепадет?)))))", "НАТАЛИ, ты даже боксом занимаешься? Просто супер".
Сообщалось, что известная украинская певица Наталья Могилевская показала свой осенний лук в коже.
В Украину пришли первые холода, а значит пришла пора обновить свой гардероб и перейти на куртки и плащи. Могилевская на осталась в стороне и показала, как утеплилась с приходом настоящей осени.
Напомним, счастливая Могилевская разомлела в компании своего «возлюбленного» миллионера
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