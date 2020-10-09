Известная фитнес-модель Ана Чери показала, как развлекается на отдыхе

На фото Ана позировала в белом халатике и без белья. Волосы у красотки были распущенными, а образ дополнила Чери распущенными волосами. Звезда закрыла глаза от удовольствия, сев на край ванной. Девушка была на отдыхе, а в руках держала пустой бокал. Звезда на второй вкладке показала ролик, где демонстрировала океан и бассейн. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Великолепные номера с чудесными видами. Мальдивы открыты для путешествий, и этот курорт находится на вершине моего списка рекомендаций !", - написала звезда.

Фанаты поставили более 40 тысяч лайков и написали комментарии:

"Это место - мечта", "Вау совершенно великолепно", "Лучше мечты !!", "Королева моего сердца", "Великолепно, красиво, я люблю тебя", "Дай мне, чтобы моя подруга", "Определенно потрясающий", "Девушка мечты", "Что случилось с горой? Скольжение было больно".

Сообщалось, американская фитнес-модель Ана Чери не забывает о работе и во время отдыха.

Звезда опубликовала фото натянув на себя костюм для занятий спортом, который сидел на ней просто идеально.

Черный топик подчеркнул пышную грудь, а бретельки оплели красивую, рельефную спинку.

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