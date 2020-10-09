Известная модель Сьюзи Кортез, которая является хозяйкой самых красивых ягодиц, показала себя на радость фанатов

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм она опубликовала весьма откровенное фото. Красотка лежала на кровати в спортивных трусиках и лифчике. Она сфотографировала себя с вытянутой руки, поэтому в кадр попало не все ее тело. Особое внимание привлек невероятно упругий пресс спортсменки.

Чтобы кадр был особенно горячим, Сьюзи запустила руку в трусики, чем свела с ума своих поклонников.

«Доброе утро, малышки. Ваше время ограничено, так что не тратьте его зря на чужую жизнь. Не попадайтесь в ловушку догм, которые живут на результатах мышления других людей. Стив Джобс», - подписала фото Кортез.

За два часа ее фото собрало почти 8 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Замечательно», «Моя платоническая любовь», «Ты потрясающая», «Красивая», «Только поцелуи на животе», «Просто замечательно», «Желаю, чтобы я лежал с тобой рядом», «Моя любовь, моя детка», «Великолепно. Такая красотка», «Я в восторге от тебя», «Ты самая божественная женщина на этой земле», - пишут пользователи сети.

Ранее Сьюзи Кортез поделилась фото, на котором позировала без трусиков.

Напомним, что Сьюзи Кортез показала роскошное тело в кружеве из спальни: "Нужен кто-то, чтобы разделить диван".

Как сообщала Politeka, Сьюзи Кортез в бикини из веревочек показала у бассейна, что такое наслаждение: "Привет, ребята".

Также Politeka писала, что Сьюзи Кортез в экстра-мини заманила к себе в спальню: "Два богатых шара".