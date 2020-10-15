Известная фитнес-модель Ана Чери показала свое спортивное хобби

На фото Ана показала себя в микро-бикини. Звезда сидела на велосипеде, развернувшись спиной к камере. Красотка показала подтянутые ягодицы, которые практически не были прикрыты. На втором кадре Чери уже развернулась лицом к объективу и демонстрировала идеальный животик и пышную грудь. Модель улыбалась и держала руками руль велосипеда. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"И я ухожу! Мальдивы были эпичными", - написала звезда под кадрами.

Фанаты поставили почти 200 тысяч лайков и написали комментарии:

"Это огонь", "Откуда твое бикини", "Обожаю это бикини", "Это было приключение !!", "К следующему приключению", "Как это весело !", "Хорошо, мама !!! Просто так просто потрясающая", "Прекрасная богиня", "Я никогда в жизни не хотел больше сидеть на велосипеде", "Просто тигрица", "Что ты такое, черт возьми! Ты сводишь меня с ума".

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери сразила загорелым телом в золотом бикини.

В золотом бикини на отдыхе Ана порадовала естественной красотой и жарким видом. Девушка измазалась маслом, усевшись на мягком диванчике и слегка прищурилась под палящими лучами солнца.

Напомним, Ана Чери в микро-трусиках задрала ножку, чтобы показать всю себя

А еще Politeka писала, что знойная Чери обтянула загорелые «дыньки» одной сеткой, кадры соблазна

Также Politeka сообщала, что Ана Чери восхитила "бронзовым" бюстом в белоснежном купальнике



