Звезда похвасталась не только собой

Известная фитнес-модель Ана Чери показала себя и аппетитных подружек

На первом фото красотка позировала в белом топе. Рядом можно увидеть двух девушек, которые вместе были с Аной. Красотки улыбались и хвастались своей природной красотой, а Чери еще и пышным бюстом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото Чери уже показала себя полностью. Девушка позировала на фоне кирпичной стены в белом топе и цветных лосинах, которые обтягивали упругие бедра. Волосы девушка собрала назад, чтобы не мешали. Звезда демонстрировала подтянутую фигуру, пока ее снимали.

Фанаты не ставили лайков и нее писали комментарии, но так и хочется добавить: одна краше другой, невероятная мотивация.

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери посветила голыми прелестями вместе с подружками.

Все пятеро стояли прижавшись друг к другу обнаженными прелестями и смотрели в камеру.

Ана стояла посередине прикоснувшись головой к жгучей брюнетке. Модель улыбалась, глядя в камеру, при этом ее губы были слегка приоткрыты в улыбке.

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Ана повернулась к камере спиной, выставив напоказ свое главное достоинство – аппетитную «пятую точку». Тесный топ обтянул красивую грудь модели. Она закрыла глаза от удовольствия и нежилась на солнце. Ее кожа выглядела очень загорелой.

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