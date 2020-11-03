Что известно на данный момент

Тревожные новости о "смерти Диего Марадоны" всколыхнули соцсети

Об этом пишет enca.com

Накануне появилась информация о том, что легенда футбола Диего Марадона был срочно госпитализирован в медицинское учреждение.

Лечащий врач бывшего футболиста, который недавно отмечал 60-летие, заверил, что госпитализация Марадоны не связана с китайским вирусом.

Известно, что 60-летний Диего Марадона пройдет некоторые медицинские осмотры, но других подробностей лечащий врач не сообщил.

На фоне этой новости в СМИ начали появляться слухи о внезапной смерти легенды футбола. Так, фейковый аккаунт издания Noticias Caracol в Twitter опубликовал сообщение о кончине Марадоны.

"Звезда футбола Диего Армандо Марадона только что скончался. Сегодня днем бывший футболист поступил в клинику в Ла-Плате, где позже скончался. Будем продолжать информировать", - говорилось в публикации.

Но внимательные пользователи сразу разоблачили фейк, обратив внимание, что у этого аккаунта чуть больше 200 подписчиков, а у оригинального - более 8 млн.

Ранее мы рассказывали, как футболист бывшей команды Марадоны стал жертвой расправы.

Мексиканский футбольный клуб Дорадос де Синалоа сообщил о смерти игрока молодежной команды Мирши Франсиско Эрреры Гастелума.

Трагический инцидент случился вскоре после того, как 20-летний игрок покинул тренировку.

Дорадос отправился пообедать в ресторан, где на него напали четверо неизвестных. Завязалась драка, в ходе которой игроку нанесли ножевое ранение, которое стало фатальным.

Напомним, ранее Марадона опозорился во время матча

Как сообщала Politeka, Марадона публично унизил Месси

Также Politeka рассказывала, что Легендарный Марадона женится на 28-летней блондинке