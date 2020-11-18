В понедельник, 16 ноября, состоялся релиз официального гимна 36-го чемпионата Европы по художественной гимнастике. Главное спортивное событие этого года пройдет с 26 по 29 ноября в киевском Дворце Спорта.

Исполнительницей композиции под названием «Only You» стала известная украино-боливийская певица Michelle Andrade, а автор песни - Заслуженный артист Украины и сооснователь продюсерского центра Mozgi Entertainment Алексей Потапенко (Потап). Посмотреть клип можно на официальном канале исполнительницы в YouTube.

По словам вице-президента Федерации гимнастики Украины Ириши Блохиной, основным слоганом турнира является фраза You Make This World Glow ("Ты зажигаешь этот мир"). Речь идет о каждой спортсменке, которая своими выступлениями творит свою судьбу и делает мир ярче.

«Гимн Only You именно об этом. Michelle Andrade своим исполнением очень четко удалось передать характер этого вида спорта – когда гимнастки на первый взгляд нежные и грациозные, а по факту очень сильные. Мы благодарны продюсерскому центру MOZGI Entertainment за их вклад в спортивную историю Украины и Европы. Теперь мы совместно зажигаем этот мир», – отметила Блохина.

Как рассказал автор песни Алексей Потапенко, на эту песню его вдохновила идея Ириши Блохиной. «К тому же я бывший спортсмен, и для меня лично дело чести – создать гимн для спортсменок, которые прославляют нашу страну во всем мире. Only You – это международный мотивационный хит в исполнении украино-боливийской певицы Michelle Andrade, который дает силу и уверенность каждому, кто его услышит. Кто, если не ты? Когда, если не сейчас! Вперед – к победе! Музыка и спорт едины», – заявил Алексей Потапенко (Потап).

Сама Michelle Andrade призналась, что для нее большая честь стать официальным голосом континентального первенства, которое в Украине проходит впервые с 2004 года.

«Художественная гимнастика – невероятно красивый спорт, который требует большой внутренней силы. У меня был такой спортивный опыт в детстве, поэтому я точно знаю, какая это работа и самоотверженность. Поэтому очень важно иметь некий источник вдохновения и энергии – и я надеюсь, что песня Only You станет именно таким источником, будет вдохновлять и заряжать каждую девушку на победу!», – рассказала исполнительница.

Напомним, что уже через десять дней в борьбу за 8 комплектов наград вступят 132 гимнастки из 24 стран, включая Украину. Домашнее Евро уже можно официально назвать крупнейшим событием в мире спорта в 2020 году.