Поздравления с Днем святого Николая 2020 украинцы ежегодно выражают друг другу в честь большого христианского праздника, посвящая ему красивые стихи, прозу и картинки

Politeka.net собрала красивые поздравления, которые непременно порадуют ваших родных и близких.

Какого числа День святого Николая 2020?

Традиционно праздник в честь Николая Чудотворца в Украине по православным канонам отмечают 19 декабря. Родители подкладывают под подушки послушным детям различные игрушки и вкусности, а строптивым – угольки. Молодые украинцы часто задаются вопросом, когда ложить подарки малышам – по традиции это делается именно в ночь на 19 декабря. Некоторых путает тот факт, что Николая Чудотворца почитают два раза в год: сначала весной (22 мая), а потом уже в декабре.

В День святого Николая следует поздравить родных людей, близких друзей, да хоть и просто знакомых. Очень часто приятные пожелания говорят за большим праздничным столом лично дарят приятные вещи, но в век интернет-технологий подарить приятные эмоции можно человеку в любом уголке мира. Главное, подобрать душевные слова и воплотить в правильной форме: стихах, прозе или открытке.

Поздравления с Днем святого Николая в стихах

Стихотворение – отличный способ выразить свои чувства к человеку и передать значение праздника. Ребенку следует подобрать слова попроще, чтобы он смог без труда их выучить и прочитать на праздничном мероприятии в школе или в садике, возможно даже самому Святому Николаю. Парню, девушке, мужу, жене, маме и другим взрослым можно подарить стих, выбрав прикольные слова или картинки. Предлагаем красивые варианты на русском и украинском языке:

Если любишь ты подарки,

Будь послушным целый год.

И подарок очень сладкий

Под подушку принесет,

Поздно ночью и без стука

Николай Святой заглянет

И тихонько убаюкав,

Свой сюрприз тебе оставит.

***

С днем Святого Николая

В середине декабря

Я сердечно поздравляю

И желаю для тебя

Под защитою святою

Быть всегда в любых делах,

Только с чистою душою

Жить, и верить в чудеса!

***

Не дожидаясь новогодней ночи

Несет подарки людям Николай!

Он слышит все мечты на белом свете,

Проси, что хочешь, и смелей мечтай!

Я с праздником святого Николая

Хочу тебя поздравить от души!

Пусть он исполнит все, что пожелаешь,

Все сбудется, ты только не спеши.

Источник изображения: otkritkiok.ru

***

Миколаю, Святий Миколаю!

Де ти ходиш, де бродиш в світах?

Чом так рідко до нас прибуваєш?

Ти такий добродій в моїх снах.

З нетерпінням так чекаю – Миколая.

Щось таємниче в цьому є для нас.

Ніхто, ніколи наперед не знає

З чим і в який він прийде час.

***

Тук-тук-тук! Я Миколай!

Привітаннячко тримай:

Ти побільше посміхайся

І шалено закохайся!

Нехай поруч будуть друзі

Та побільше їжі в пузі!

Хай перетворить добрий гном

Твiй холодильник в гастроном!

А ще посмішки повсюди,

Де заглянеш – там і буде,

Щастя також там знайдеш,

знай що ти не пропадеш!

Веселись, гуляй, радій,

Стань же ближчим до всіх мрій.

З гальм зніми своє буття

І відчуй весь смак життя!

***

Хай Миколай доставить в хату

Здоров'я й радості багато,

Приємні, щирі поцілунки

Та ще й гору подарунків.

Поздравления с Днем святого Николая в прозе

Порой лучше поздравить человека своими словами без помощи рифм. Короткие поздравления в прозе подойдут, чтобы отправить пожелание в мессенджерах или соцсетях, их также можно записать в заранее приготовленную открытку.

Поздравляю с днем Святого Николая 2020! Желаю, чтобы тебя окружали только добрые люди. Получай от жизни так много любви, чтобы ей хотелось делиться с другими!

***

С наступающим Днем Николая Чудотворца 2020! Пусть в вашем доме царит благополучие, мир и достаток. Здоровья и хорошего настроение на весь будущий год, пусть Господь оберегает от любых бед и преподносит только приятные сюрпризы на жизненном пути.

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Источник изображения: krut-art.ru

Сегодня день Николая Святого! От души поздравляю, пожелаю радостных новостей, надежных друзей и любящего партнера на всю жизнь. Пусть здоровье никогда не покидает твое тело, а надежда – мысли.

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Дружище, принимай поздравление с Днём Святого Николая – у нас появился хороший повод отметить и собраться за одним столом. Хочу пожелать тебе смелых решений, неиссякаемого источника вдохновения, карьерных успехов, чтобы счастье неотступно следовало за тобой в новом 2021 году.

Отдельно следует поздравить Николая, который носит одно имя с известным святым. Для них 19 декабря – особенный день, который нужно выделить приятным поздравлением, например таким:

Дорогой Николай! Ты один из самых искренних и добрых людей в моей жизни, надежный товарищ в работе и крепкая опора для своей семьи. Желаю, чтобы судьба щедро вознаградила тебя за хорошие поступки и простила нечаянные ошибки, пусть Святой Николай помогает всегда делать правильный выбор и посылает только верных друзей.

Поздравительные открытки ко Дню святого Николая 2020

Это универсальный формат поздравления, который легко воплотить жизнь. Открытка без труда делается своими руками, а потом ее можно как распечатать и вручить лично, так и отправить по смс. Такие поздравления достаточно легко найти и бесплатно скачать в Интернете, оно бывает не только в виде картинки, но и музыкальное. Креативные люди порой делают для своих близких смешные видео, на которых высказывают свои пожелания. Очень трогательно, когда ребенок создает рисунок и дарит его родным.

Источник изображения: liza.ua

Источник изображения: открытки.kz

Источник изображения: ukranews.com

Источник изображения: znaj.ua

Источник изображения: akcenty.com

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