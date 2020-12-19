Поздравления с Днем святого Николая 2020 украинцы ежегодно выражают друг другу в честь большого христианского праздника, посвящая ему красивые стихи, прозу и картинки
Politeka.net собрала красивые поздравления, которые непременно порадуют ваших родных и близких.
Какого числа День святого Николая 2020?
Традиционно праздник в честь Николая Чудотворца в Украине по православным канонам отмечают 19 декабря. Родители подкладывают под подушки послушным детям различные игрушки и вкусности, а строптивым – угольки. Молодые украинцы часто задаются вопросом, когда ложить подарки малышам – по традиции это делается именно в ночь на 19 декабря. Некоторых путает тот факт, что Николая Чудотворца почитают два раза в год: сначала весной (22 мая), а потом уже в декабре.
В День святого Николая следует поздравить родных людей, близких друзей, да хоть и просто знакомых. Очень часто приятные пожелания говорят за большим праздничным столом лично дарят приятные вещи, но в век интернет-технологий подарить приятные эмоции можно человеку в любом уголке мира. Главное, подобрать душевные слова и воплотить в правильной форме: стихах, прозе или открытке.
Юрий Горбунов заигрался и по-крупному подставил Кароль на "Голосі країни": "Тина видела эту фотку? Кошмар"
День святого Николая Чудотворца: главные традиции, что можно и что нельзя делать в праздник
Ушел из жизни легендарный украинец: ему рукоплескали миллионы
Новая магнитная буря нанесет удар по украинцам, объявлены даты: "Эти три дня будут самыми тяжелыми"
Поздравления с Днем святого Николая в стихах
Стихотворение – отличный способ выразить свои чувства к человеку и передать значение праздника. Ребенку следует подобрать слова попроще, чтобы он смог без труда их выучить и прочитать на праздничном мероприятии в школе или в садике, возможно даже самому Святому Николаю. Парню, девушке, мужу, жене, маме и другим взрослым можно подарить стих, выбрав прикольные слова или картинки. Предлагаем красивые варианты на русском и украинском языке:
Если любишь ты подарки,
Будь послушным целый год.
И подарок очень сладкий
Под подушку принесет,
Поздно ночью и без стука
Николай Святой заглянет
И тихонько убаюкав,
Свой сюрприз тебе оставит.
***
С днем Святого Николая
В середине декабря
Я сердечно поздравляю
И желаю для тебя
Под защитою святою
Быть всегда в любых делах,
Только с чистою душою
Жить, и верить в чудеса!
***
Не дожидаясь новогодней ночи
Несет подарки людям Николай!
Он слышит все мечты на белом свете,
Проси, что хочешь, и смелей мечтай!
Я с праздником святого Николая
Хочу тебя поздравить от души!
Пусть он исполнит все, что пожелаешь,
Все сбудется, ты только не спеши.
Источник изображения: otkritkiok.ru
***
Миколаю, Святий Миколаю!
Де ти ходиш, де бродиш в світах?
Чом так рідко до нас прибуваєш?
Ти такий добродій в моїх снах.
З нетерпінням так чекаю – Миколая.
Щось таємниче в цьому є для нас.
Ніхто, ніколи наперед не знає
З чим і в який він прийде час.
***
Тук-тук-тук! Я Миколай!
Привітаннячко тримай:
Ти побільше посміхайся
І шалено закохайся!
Нехай поруч будуть друзі
Та побільше їжі в пузі!
Хай перетворить добрий гном
Твiй холодильник в гастроном!
А ще посмішки повсюди,
Де заглянеш – там і буде,
Щастя також там знайдеш,
знай що ти не пропадеш!
Веселись, гуляй, радій,
Стань же ближчим до всіх мрій.
З гальм зніми своє буття
І відчуй весь смак життя!
***
Хай Миколай доставить в хату
Здоров'я й радості багато,
Приємні, щирі поцілунки
Та ще й гору подарунків.
Поздравления с Днем святого Николая в прозе
Порой лучше поздравить человека своими словами без помощи рифм. Короткие поздравления в прозе подойдут, чтобы отправить пожелание в мессенджерах или соцсетях, их также можно записать в заранее приготовленную открытку.
Поздравляю с днем Святого Николая 2020! Желаю, чтобы тебя окружали только добрые люди. Получай от жизни так много любви, чтобы ей хотелось делиться с другими!
***
С наступающим Днем Николая Чудотворца 2020! Пусть в вашем доме царит благополучие, мир и достаток. Здоровья и хорошего настроение на весь будущий год, пусть Господь оберегает от любых бед и преподносит только приятные сюрпризы на жизненном пути.
***
Источник изображения: krut-art.ru
Сегодня день Николая Святого! От души поздравляю, пожелаю радостных новостей, надежных друзей и любящего партнера на всю жизнь. Пусть здоровье никогда не покидает твое тело, а надежда – мысли.
***
Дружище, принимай поздравление с Днём Святого Николая – у нас появился хороший повод отметить и собраться за одним столом. Хочу пожелать тебе смелых решений, неиссякаемого источника вдохновения, карьерных успехов, чтобы счастье неотступно следовало за тобой в новом 2021 году.
Отдельно следует поздравить Николая, который носит одно имя с известным святым. Для них 19 декабря – особенный день, который нужно выделить приятным поздравлением, например таким:
Дорогой Николай! Ты один из самых искренних и добрых людей в моей жизни, надежный товарищ в работе и крепкая опора для своей семьи. Желаю, чтобы судьба щедро вознаградила тебя за хорошие поступки и простила нечаянные ошибки, пусть Святой Николай помогает всегда делать правильный выбор и посылает только верных друзей.
Поздравительные открытки ко Дню святого Николая 2020
Это универсальный формат поздравления, который легко воплотить жизнь. Открытка без труда делается своими руками, а потом ее можно как распечатать и вручить лично, так и отправить по смс. Такие поздравления достаточно легко найти и бесплатно скачать в Интернете, оно бывает не только в виде картинки, но и музыкальное. Креативные люди порой делают для своих близких смешные видео, на которых высказывают свои пожелания. Очень трогательно, когда ребенок создает рисунок и дарит его родным.
Источник изображения: liza.ua
Источник изображения: открытки.kz
Источник изображения: ukranews.com
Источник изображения: znaj.ua
Источник изображения: akcenty.com
Напомним, праздники и выходные в декабре: украинцев порадовали, сколько дней будем отдыхать перед Новым годом
Как сообщала Politeka, новые тарифы на газ: сколько придется заплатить украинцам в декабре, озвучены цифры
Также Politeka писала, что погода зимой в Украине не даст расслабиться, декабрь проявит нрав