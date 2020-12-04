Новый имидж Аллы Пугачевой вызывает неоднозначную реакцию у фанатов

Свежий снимок с примадонной появился на фанатском аккаунте в Instagram.

На фото довольная Алла Пугачева в соблазнительном платье и лаковых ботфортах, видимо, пытается похвастаться стройными ножками.

"Не надо мстить подлым людям, жизнь их накажет сама", - говорится в подписи к снимку, на котором Алла Пугачева позирует в компании певицы Жасмин.

Многим поклонникам пришелся по душе новый образ Аллы Пугачевой, из-за чего они оставили десятки восторженных комментариев.

Но были и такие пользователи, которые отметили, что из-за нового образа Алла Пугачева похожа на своего бывшего любовника Владимира Кузьмина.

"Красивые плечики прикрыты,а надо бы наоборот", "Кто бы говорил... На вору шапка горит... Вернее на нечесанной башке... Лошадиной башке... Везде как Кузьмин....", "Красатульки", "Две стройняшки,супер", "Девочки что надо", "Иногда это может быть наше наказание", "Вау! Вот это да! Красота! Моё восхищение! Приятно смотреть, прекрасно выглядят! Дай Аллах и нам такую красоту", "Стильная Алла", "Ну мне кажется больше худеть Алле Борисовне не надо", "Конечно в свои года, извините, Аллочка выглядит супер прекрасно. Молодец!. Ну, а таким бабулям как я, приходится писать Комментарии, которых не все и читают. Всего самого доброго, друзья мои. Аминь", "Всем бы в её года так выглядеть! Умничка", - написали они под фотографией.

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