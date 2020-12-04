Секрет появления зареванной Кристины Асмус в трусах на улице раскрыт
Свежий кадр звезда сериала "Интерны" опубликовала в своем личном Instagram.
Ранее популярная актриса Кристина Асмус опубликовала в соцсетях видео, где она с чемоданом, в купальнике, куртке и с фатой ходит по улице со слезами на глазах. При этом в руках у нее бутылка водки.
В комментариях под видеороликом поклонники тогда предположили, что Кристина Асмус пустилась во все тяжкие после развода с Гариком Харламовым.
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Позже стало известно, что это были кадры из нового фильма "Булки", в котором снялась Кристина Асмус.
"Булки. Комедия про женское счастье", - говорится в подписи к видеоролику, на котором зареванная и пьяная Кристина Асмус тащит чемодан по земле, и выкривает озлобленные фразы.
"Я, мать вашу, заслужила увидеть океан", - выкрикивала Кристина Асмус в трусах.
"Путь к счастью русской девушки очень простой", - добавила героиня Асмус в видеоролике.
Ранее Кристина Асмус призналась, как разочаровалась в людях.
Так, Асмус призналась, что чувствует себя ужасно из-за разочарования в людях.
«Зонт сейчас очень хорошо отражает моё состояние. Меня просто выворачивает…Слишком большая концентрация г*на за эти дни. Как же мало людей среди людей...Каждый раз на какое-то чудо надеюсь. Но жизнь отрезвляет все больнее и больнее...», - написала актриса и опубликовала фото, сделанное на улице при сильном ветре.
Напомним, Кристина Асмус показала маму, на которую таит обиду, откровения звезды.
Как сообщала Politeka, зареванная Кристина Асмус в трусах вызвала волну сочувствия
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