Российская телеведущая Ольга Бузова оскалилась на известную актрису после грубых оскорблений

Как сообщает Politeka.net, звезда "Дом-2" опубликовала на своей странице в "Инстаграм" откровенное фото и встала на защиту коллег. Она решила ответить Настасье Самбурской из сериала "Универ", которая назвала популярное реалити-шоу и его ведущих "днищами".

На снимке Ольга Бузова появилась в черной шляпе с полями и вуалью из нитей. Образ дополнил ожерелье-"ошейник" с блестками, а вот бюстгальтер, она, судя по кадру, не надела. С таким нарядом сильно контрастирует темно-красная губная помада. Позируя для фото, Ольга эллегантно взялась за полу шляпы с томным выражением лица.

"Я не позволю гадить в моем ДОМЕ. Мои хорошие, вы знаете, что проект, который я веду уже 16 лет, стал моим вторым Домом. И что я вижу и слышу, кому - то вновь нужен хайп и пиар!", - возмутилась знаменитость в описании. - "Когда речь идёт о моих людях, и моей аудитории: молодые мамочки, бабушки, подростки, семейные пары, которые смотрят проект и любят его - тут я молчать не буду!".

После этих слов Ольга Бузова подробно рассказала о личных и профессиональных достоинствах своих соведущих по "Дом-2". Напоследок она призвала скандальную актриссу выяснить отношения лично:

"Настасья, скажите хоть раз мне что-то в лицо, а то вы на протяжении нескольких лет только и строчите свои посты, стоскорбляя меня лично, (а теперь, и не только), а при встрече - прячете глаза".

Напомним, Алла Пугачева и Бузова сошлись в неравной схватке, дошло до оскорблений: "Певички мяукают, как котята"

Как сообщала Politeka, Ольга Бузова оказалась на грани жизни и смерти, страховка не сработала: "Ты была прекрасна, девочка моя".

Также Politeka писала, что дерзкая Бузова показала характер прямо на полу и нарвалась на неожиданную реакцию: "Хватит поганить...".