Известная певица Дуа Липа показала себя в новом образе и рассказала о женщинах

На фото Дуа позировала в латексном костюме. Звезда стояла за столом, вытянув руки вперед, а волосы зачесала назад. Образ Липа дополнила ярким макияжем и золотым украшением на руке. Об этом мпишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Женщины в выпуске музыки!", - написала звезда под фото.

Фанаты поставили миллионы лайков и написали комментарии:

"Красавица моя, люблю тебя", "так понравилось это интервью", "Моя королева", "Ты очень красивая жена", "Я кое-что вспомнил", "Это одна из твоих самых красивых картинок", "Хороший новый фон для вас", "Я надеюсь, что она выиграет", "Извините, но как вы это делаете?", "Я люблю тебя всей своей жизнью", "Я, когда вижу Дуа Липу, счастлив", "Мне нравится, что в последнее время каждый день я вижу тебя", "Как красивая женщина в моей истории".

Сообщалось, что популярная певица Дуа Липа впечатлила поклонников безупречным телом, примерив наряд в сетку на выступлении.

«Я невероятно рада сообщить вам, что в пятницу вечером в Studio 2054 Было больше пяти миллионов зрителей. Спасибо огромное всем за поддержку», - говорится в сообщении.

Напомним, страстная Дуа Липа в прозрачном наряде не смогла скрыть всю свою красоту

Также Politeka сообщала, что страстная Дуа Липа продемонстрировала идеальное тело, эффектно расставив ноги

А еще Politeka писала, что шаловливая Дуа Липа эффектно продемонстрировала молодое тело, прижавшись к стене



