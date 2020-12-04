Известный в России комик Андрей Бебуришвили, которого знают под псевдонимом Пако, рассказал о своих первых годах в Comedy Club, которые дались ему нелегко

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Starhit.

Андрей стал резидентом популярного проекта еще 6 лет назад, в 22 года. Артист вспоминает, что его первые полгода работы с кумирами были настоящим испытанием на прочность, ведь приходилось постоянно доказывать свою состоятельность в юморе. Он прославился благодаря образу гламурного сердцееда Пако, однако для того, чтобы достичь успеха, ему надо было добиться одобрения не только публики, но и старших коллег по Comedy Club.

"У меня, разумеется, был шок, потому что меня всю жизнь преследует ощущение, что я не достоин того, что меня окружает. Как будто мне фатально всегда везет. У меня синдром самозванца. Я везде какой-то рудимент, который нужно удалить", - поделился он.

Возможно, неуверенность в себе сказалась и на отношениях комика с коллегами - в первый период они его буквально игнорировали.

"Когда я пришел в Comedy, мне первые полтора года никто не жал руку. Потому что некоторые люди, работающие в Comedy Club, понятия не имеют, что происходит в "Comedy батле". Это тоже была такая небольшая Спарта, пришлось доказывать, кто ты, и стараться хорошо выступать", - поделился он.

Кроме того, артиста всегда беспокоил статус его коллег - ему казалось, что он сам никогда не сможет добиться такого уровня. В частности, он сравнивал себя с такими "старожилами" российского юмора как Павел Воля, Гарик Харламов и Тимур Батурдинов. Молоду комику казалось, что он никогда не "допрыгнет" до такого уровня".

"Было ощущение, что ты никогда не догонишь их по значимости. То есть резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили не равно резидент Харламов, Воля, Батрутдинов и так далее. То есть никогда не дорастешь до их уровня в условиях этого шоу. Нужно делать что-то свое, чтобы как единица выделиться", - сказал он.

Как известно, Андрею 28 лет, он родился в российском городе Волгограде. Он учился на медика и получил диплом хирурга. В комедию Андрей попал с 2014 года - тогда он стал участником "Камеди баттла". Известно также, что он пытался попасть на шоу Stand Up, но каждый раз его шутки не проходили первичный редакторский отбор.

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