Любовь победила карантин и запреты - некоторые представители шоу-бизнеса связали себя узами брака в 2020-м году, несмотря на трудности и всеобщую панику

Politeka.net решила напомнить, кто из звезд пошел под венец, делясь этим радостным событием с публикой.

Так, создали семью в этом году экс-участник шоу "Холостяк" 32-летний Никита Добрынин и 21-летняя победительница проекта Дарья Квиткова.

Пара расписалась 20 мая в Киеве, а вот с роскошной свадебной церемонией пришлось повременить из-за карантинных ограничений. Торжество все-таки состоялось аж в августе в одном из ресторанов столицы на Днепре.

Дарья позднее выражала благодарность в своем Инстаграм всем, кто трудился над их свадьбой, а это около 300 человек.

Также девушка поблагодарила своего возлюбленного:

"Спасибо моему мужу, который каждую секунду моей жизни окутывает меня заботой и нежностью, заставляя понимать, что я не «как у принцессы», а я и есть «принцесса»👸🏼 Вчера все звёзды горели на нас. Вчера и всегда💗".

"Поздравляю вас!!!🍾🍾🍾🎉🎉🎉🎆🎆🎆 Единственные из проекта" Холостяк", за кого переживала🤗 Счастья вам на долгие годы!!! Прожить 100 лет вместе👏👏👏💗"; "Вітаю, Даша! Всього Вам найкращого! Будьте щасливі! Перша справжня пара з холостяка, класно:)!"; "Вау, боже, это просто рай, красотище!", - комментировали событие пользователи Сети.

Еще одно нашумевшее событие всколыхнуло публику. Это женитьба 53-летнего певца Виктора Павлика. Избранницей артиста стала его концертный директор, 25-летняя Екатерина Репяхова.

Торжеству предшествовал скандал, связанный с изменой Павлика экс-супруге Лоре Созаевой (Виктор начал встречаться с Екатериной еще в 2016-м году, до своего развода).

Пара расписалась 29 мая в одном из киевских ЗАГСов. Шумное празднование влюбленные планировали на 10 июня, но из-за карантина перенесли свадьбу на середину августа. Однако, в начале месяца после двухлетней борьбы с саркомой позвонков умер сын артиста Павел, и молодые супруги вовсе отменили торжество.

"Вітаю😍👍😇😇такі гарні"; "Ну 55 и 25 от разница жесть , что ж надо хотеть , что б лечь под деда😂"; "У хороших людей і життя буде хорошим. Щастя, здоров'я, довголіття молодим!👏🔥💕"; "🤮 дєд з внучкою жабою"; "Ви виглядаєте як Красуня і Чудовисько !!!😂", "Прекрасная пара🔥❤️ совет да любовь молодым❤️" - по-разному отнеслась к событию публика.

Ошеломил новостью о браке легендарный хореограф, судья проекта "Танці з зірками" Григорий Чапкис.

90-летний танцор женился в четвертый раз, его избранница младше на 52 года. Чапкис скрывает имя молодой супруги, как впрочем не показывает и совместные фото с ней.

Так что о возлюбленной Григория Николаевича информации очень мало. Известно, что ее зовут Людмила, ей на данный момент 39 лет (ровесница внучки артиста Анны Саффрончик) и она является, по всей видимости, директором ювелирного магазина.

Чапкис признавался в одном из интервью, что будет "делать все, чтобы жена была счастлива".

Обрела семейное счастье и 30-летняя племянница артистки Софии Ротару, также певица, Соня Кей. Ее избранником стал хоккеист херсонского клуба "Днепр" Олег Петров. Пара расписалась и сыграла роскошную свадьбу 7 июня.

Примечательно, что до самой церемонии девушка не показывала своего возлюбленного.

Торжество состоялось в гостинице Fairmont. Судя по всему, свадьбу молодожены отметили в кругу родных, присутствовала на празднике и звездная бабушка София Ротару.

"7.06.2020. Это был наверное самый счастливый день в моей жизни! Моё сердце принадлежит тебе! Люблю тебя бесконечно!", - делилась эмоциями Соня в Инстаграм.

"Ребята, вы замечательные🙂Сонечка, очаровательная, милая и нежная🙂❤️"; "Какие же Вы невероятные ❤️❤️Пусть Ваша жизнь будет счастливой!!!"; "Очень красивый мужчина. Счастья вам", - комментировали пользователи.

Стала в третий раз женой и экс-"ВИА Гра" Анна Седокова. 37-летняя звезда, мама троих детей, пошла под венец с 28-летним баскетболистом Янисом Тиммой.

На церемонии пары, которые обручились в июле, присутствовали только дети артистки — дочь Алина и сын Гектор. Летом в 2021 году влюбленные устроят роскошное празднование.

"Да уж... встрял ты, мужик, конкретно..."; "поздравляю. Вы заслужили на своё счастье. ❤️"; "Какая вы красивая пара, Поздравляю!!!!! 🌹 ❤️❤️❤️🎉Совет вам и любовь"; "Ждём этого развода😂 он тоже будет"; "Поздравляю ❤️от всей души ❤️❤️❤️.... женщина с детьми ❤️во много раз красива и уверенна в себе .... и такие женщины не когда не бывают одиноки ❤️", - комментировала публика посты Седоковой в соцсети.

И, напоследок, связать себя узами брака в 2020-м решил также телеведущий Владимир Остапчук - примечательно, что он сыграл новую свадьбу менее, чем через год после скандального развода.

В этот раз избранницей 36-летнего шоумена стала нотариус Кристина Горняк.

Пара расписалась 15 октября в ЗАГСе без гостей, а сама же церемония состоялась в ресторане в загородном комплексе в селе Вишенки под Киевом. Во время романтической церемонии разволновавшийся Остапчук не смог сдержать слез. К слову, гостей на торжестве развлекала Верка Сердючка.

"Щирі вітання з одруженням 💐💐💐💐💐. Нехай ваше подружнє життя буде таким радісним та щасливим, якими ви були в день свого весілля💐"; "Красивая пара! Вы дополняете друг друга! Поздравляю вас с новой семьей!💖💐🌺"; "Бросил двух детей и опять плачет..."; "Слишком много стало вашей "любви" на публике. Помните что счастье любит тишину", - по-разному отнеслись к этому событию пользователи.

Напомним, роскошная свадьба в семье Софии Ротару, впервые появились фото избранника: "Скрывала до последнего"