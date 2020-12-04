Известная российская певица Лолита Милявская рассказала, как ей пришлось прибавить себе возраста

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Лолиты в соцсети.

Так, 57-летняя певица поделилась с фолловерами, что сыграла роль в фильме, и для этого ей пришлось "старить" лицо. Также она обратилась к своему пластическому хирургу и призвала его "не пугаться" от увиденного.

"Играла женщину за 60. Лицо пришлось старить). Андрей Искорнев, если случайно увидишь, не пугайся, это не твоя работа", - написала она.

В своем видеообращении певица рассказала, что в течение двух дней в "диком холоде" снимался в артхаусном кино в Санкт-Петербурге.

Также она поделилась, что успела посетить "Эрмитаж", где, по ее словам,"к счастью нет китайских туристов". Впрочем, по словам певицы, "Эрмитаж" выглядит очень пустым, поэтому призвала всех посетить его. Тем более, по ее словам, поезда сейчас пустые, поэтому не возникнет проблем с билетами.

Ранее сообщалось, что Лолита опубликовала шуточное видео, на котором она поет всего одно нецензурное слово. На видео на Лолите можно увидеть длинное черное платье, массивные украшения на шее и традиционно яркий макияж.

Напомним, похудевшая Лолита напялила корсет, продемонстрировав бюст во всей красе.

А еще Politeka сообщала, что Лолита попала в аварию, первые кадры и детали с места ЧП.

Также Politeka писала, что Лолита попала в аварию, первые кадры и детали с места ЧП.