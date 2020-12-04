Модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, похвасталась спортивной формой

Как сообщает Politeka.net, девушка опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" серию новых фото и показала, в каком виде будет тренироваться в спортзале. Она нарядилась в миниатюрный черный топ с тонкими бретельками, которые сделали акцент на ее пышной груди, обтягивающие спортивные штаны и кроссовки на высокой платформе. Волосы модель заплела в длинную косу.

Алена Омович устроила фотосессию и продемонстрировала свои формы с разных ракурсов. На одном из снимков она повернулась к камере спиной и сжала ягодицы руками, показав их упругость, на другом красотка присела на корточки, позволив любоваться своей пятой точкой. Не забыла знаменитость и о своей груди, засветив ее крупным планом.

"Fitness babe💪🏻🏋🏻‍♀️ На следующей неделе в планах идти в зал🙈И повод отличный, новая форма. 🔥Визуально увеличивает 🍑, и безумно комфортная к телу🥰", - поделилась Алена Омович в описании.

Пользователи соцсети оценили внешний вид "украинской Кардашьян" и засыпали ее комментариями:

"Что с пальцамиии опяять?😀🤟"; "Боже храни фотошоп"; "Хорошо, что у тебя есть икона стиля, иначе ты выглядел бы как ребенок"; "3 фотка жесть. Как мумия"; "Ну что за красота😻"; "Вот это пушка 🔥🔥🔥🔥"; "Какая ты крутая! 💥😻"; "Думаю, что вы все-таки до зала не дойдёте по ряду причин 😁"; "Тебе не тяжело?"; "Кто тебя создал такую )"; "Здесь ты космос 🚀".

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