Известная российская актриса и блогер Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, показала свои "закулисные нежности"

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Кошкиной в соцсети.

Так, актриса разместила в своем аккаунте пост, в котором рассказала о "нежности" и выложила соответствующее фото.

На новой фотографии Кошкина наклоняется, чтобы поцеловать маленького милого песика.

"Наши закулисные нежности... Ждем с Джуником маму", - написала Кошкина и "тегнула" известную российскую певицу Любовь Успенскую, которая, очевидно, является владелицей собаки.

На фото актриса предстала традиционно в очень ярком виде - на ней красивый вечерний макияж и массивные серьги.

Фолловеры не сдержали умиления от такого фото, но некоторые и не упустили возможности пошутить.

"Говорят, что коты не слишком ладят с собаками...", "Забацаете дуэт?", "Единственный, кто верен", "Сука? Кобель?", "Что-то она не рада", - пишут в комментариях.

Ранее сообщалось, что Кошкина рассказала о резком похудении - минус несколько килограммов за пару дней. При этом она намекнула, что причиной потери веса в ее случае является стресс.

Напомним, что невеста Харламова задрала ноги в мини-платье и взбудоражила хищным образом: "дикая кошка".

Как сообщала Politeka, любовница Харламова пошалила в постели и показала растяжку: "хороша".

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