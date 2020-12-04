Известная российская актриса и блогер Яна Кошкина, которой приписывают роман с комиком Гариком Харламовым, показала свои "закулисные нежности"
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу Кошкиной в соцсети.
Так, актриса разместила в своем аккаунте пост, в котором рассказала о "нежности" и выложила соответствующее фото.
На новой фотографии Кошкина наклоняется, чтобы поцеловать маленького милого песика.
"Наши закулисные нежности... Ждем с Джуником маму", - написала Кошкина и "тегнула" известную российскую певицу Любовь Успенскую, которая, очевидно, является владелицей собаки.
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На фото актриса предстала традиционно в очень ярком виде - на ней красивый вечерний макияж и массивные серьги.
Фолловеры не сдержали умиления от такого фото, но некоторые и не упустили возможности пошутить.
"Говорят, что коты не слишком ладят с собаками...", "Забацаете дуэт?", "Единственный, кто верен", "Сука? Кобель?", "Что-то она не рада", - пишут в комментариях.
Ранее сообщалось, что Кошкина рассказала о резком похудении - минус несколько килограммов за пару дней. При этом она намекнула, что причиной потери веса в ее случае является стресс.
Напомним, что невеста Харламова задрала ноги в мини-платье и взбудоражила хищным образом: "дикая кошка".
Как сообщала Politeka, любовница Харламова пошалила в постели и показала растяжку: "хороша".
Также Politeka писала, что Яна Кошкина согрела мужчин экстремальным декольте: "сразу в жар бросило!".