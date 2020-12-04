Экс-солистка группы «Время и стекло» Надя Дорофеева, которая недавно начала сольную карьеру, похвасталась стильным луком

Как сообщала Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото, на которых показала, как будет выглядеть в «Лиге смеха». Как известно, Дорофеева уже давно является одной из судей шоу.

Артистка была одета в коротенькую черную юбку и белый укороченный пушистый свитер. На голове у Нади красовались игривые хвостики. Выглядела певица дерзко, и, одновременно, нежно.

«Вся моя команда знает, как нелегко дался мне этот проект... быть не в своей тарелке, не в своём комфортном состоянии - большой вызов. Я благодарна всем моим командам за веру и дружбу, какой кайф уметь смеяться над собой, теперь я это точно знаю)», - отметила Надя.

В комментариях к посту Дорофеевой оставили массу приятных слов.

«Надя, а что там на попе за надпись? Надеюсь: «Я сплю с Дантесом»?», «Этот образ и эта причёска это вау», «Это будет огненный выпуск», «Как всегда на высоте!», «Хвостики тебе так идут», «Королева», «Как мне нравится твоя причёска, тебе очень идёт», «Глаза светятся, такая счастливая», - пишут пользователи сети.

Как известно, осенью группа "Время и стекло" дала последние концерты, после чего Дорофеева запустила сольный проект.

Напомним, что игривая Дорофеева заставила зрителей "Танців з зірками" гореть в предвкушении: "Хочу поскорее...".

Как сообщала Politeka, Надя Дорофеева показалась на публике в лифчике и трусах, толпа взвыла: "Очень пошло".

Также Politeka писала, что развратная Дорофеева томно выгнулась в гримерке после позора на «Танцях з зірками»: «Нереальная».