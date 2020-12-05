Украинские артистки, певицы и танцовщицы примеряли ретро-образы и перевоплотились в девушек из прошлого столетья
Как сообщает Politeka.net, 37 украинских артисток приняли участие в фотопроекте, где известный фотограф Ростислав Рипка снимал их в французском стиле harcourt. Фотограф отмечает, что этот стиль позволяет сделать фото как на кадрах черно-белого кино.
В проекте приняла участие ведущая «1+1» Люмила Барбир. На фото она была похожа на голливудскую звезду ХХ века.
Украинская актриса Ольга Сумская позировала в светлом плаще и была похожа на загадочную красотку из французских фильмов.
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А рок-дива Юлия Санина по красоте могла бы легко сравниться с такими легендами как Марлен Дитрих и Эдит Пиаф.
Алена Шоптенко из «Танців з зірками» поделилась уникальными снимками у себя в Инстаграм. Она написала, что для нее ретро-образы очень близки.
Кроме Шоптенко в проект пригласили Юлию Сахневич и Аделину Дели из «Танців з зірками».
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А вот соблазнительная Надежда Мейхер стала последней красоткой, которая попадет в книгу. Она украсила последнюю страницу.
Напомним, что Ольгу Сумскую в рубашке и пальто перепутали с красавицей-дочкой: "35, не больше".
Как сообщала Politeka, Шоптенко из «Танців з зірками» посветила своими сочными "черешенками" в платье без белья: "Шикарная".
Также Politeka писала, как выглядят дети Надежды Мейхер, фото которых она никогда не показывает: "Не хочу, чтобы они потом...".