Украинские артистки, певицы и танцовщицы примеряли ретро-образы и перевоплотились в девушек из прошлого столетья

Как сообщает Politeka.net, 37 украинских артисток приняли участие в фотопроекте, где известный фотограф Ростислав Рипка снимал их в французском стиле harcourt. Фотограф отмечает, что этот стиль позволяет сделать фото как на кадрах черно-белого кино.

В проекте приняла участие ведущая «1+1» Люмила Барбир. На фото она была похожа на голливудскую звезду ХХ века.

Украинская актриса Ольга Сумская позировала в светлом плаще и была похожа на загадочную красотку из французских фильмов.

А рок-дива Юлия Санина по красоте могла бы легко сравниться с такими легендами как Марлен Дитрих и Эдит Пиаф.

Алена Шоптенко из «Танців з зірками» поделилась уникальными снимками у себя в Инстаграм. Она написала, что для нее ретро-образы очень близки.

Кроме Шоптенко в проект пригласили Юлию Сахневич и Аделину Дели из «Танців з зірками».

Появится в новой книге скандальная певица MARUV. Для фото певица позировала с синими волосами.

А вот соблазнительная Надежда Мейхер стала последней красоткой, которая попадет в книгу. Она украсила последнюю страницу.

Напомним, что Ольгу Сумскую в рубашке и пальто перепутали с красавицей-дочкой: "35, не больше".

Как сообщала Politeka, Шоптенко из «Танців з зірками» посветила своими сочными "черешенками" в платье без белья: "Шикарная".

Также Politeka писала, как выглядят дети Надежды Мейхер, фото которых она никогда не показывает: "Не хочу, чтобы они потом...".