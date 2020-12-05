Что ответила на это Ксения?

Участники проекта "Холостячка" со звездой сериала "Крепостная" Ксенией Мишиной продолжают раскрываться и удивлять новой информацией о себе

В частности, фаворит Мишиной 33-летний автор студии "Квартал 95" и ведущий корпоративных мероприятий Александр Эллерт рассекретил свой месячный доход. "Чтобы она (Ксения - ред.) понимала, на что может рассчитывать", - объяснил Эллерт.

"Пять-шесть мероприятий в месяц – это 100%. Одно мероприятие – 1500 долларов, плюс – работа сценариста в "Квартале 95", – поделился Александр.

При нехитром подсчете, можно сказать, что "кварталовец" получает в месяц более 9 тысяч долларов (около 250 тыс. гривен).

Эллерт затеял этот разговор с целью узнать, сможет ли обеспечивать Ксению и сколько та тратит денег на себя и своего сына.

Актриса ответила, что тоже работает и берет на себя ответственность содержания своих ребенка и матери.

"Я полностью обеспечиваю свою маму. Ребенок, няня. Мне очень хочется, чтобы у моего сына все было. И я люблю радовать его, себя и маму. Наверное, я поэтому до сих пор не купила себе таунхаус", – сообщила Мишина.

Отметим, Эллерт был дважды женат, от первого брака у него есть дочка Эля, с которой он проводит много времени.

Ранее мы сообщали, "Холостячка" Ксения Мишина раскрыла детали своих отношений с отцом своего сына Платона.

Звезда откровенно призналась, что дважды переживала насилие с его стороны.

"Тяжело мы расставались, с полицией... Конечно, у меня есть периоды, когда у меня интенсивные сьемки, а есть и периоды, когда их у меня вообще нет. Потом уже какие-то непонятные ссоры, ревность, причем бешеная...", - делилась Ксения.

Напомним, «холостячка» Мишина рассказала, в ком из участников шоу успела разочароваться

Также Politeka сообщала, что Мишина засветилась в гримерке с неизвестным красавчиком