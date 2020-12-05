Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач поделился забавным видео, которое сначала озадачило пользователей, а затем вызвало искренний смех

На своей странице в социальной сети Инстаграм 37-летний звезда комедийных шоу и сериалов опубликовал запись, на которой надевает своей жене на палец обручальное кольцо, а она делает то же самое в свою очередь, передает Politeka.net.

Судя по голосам за кадром, все происходит в Днепре, откуда родом и сам комик, и его любимая женщина.

Когда кольца снова были на пальцах, пара обнялась, а друзья закричали «Горько!», «Состоялось!», «Ура!».

Поначалу видео вызвало недоумение, ведь Виктория и Юрий давно женаты, у них растет дочь Лиза.

Все становится ясно после слов Юрия:

«Чтоб все люди вот так радовались, когда почистили себе кольца!».

«Вау. Это очень трепетные моменты. Счастья Вам . Любви на долгие годы❤️❤️❤️», «Милотаа💞💞», «Ну вы прикольные❤️🌹», – пишут поклонники.

Жена Юрия Ткача Виктория – хореограф и чемпионка Европы по бальным танцам.

В 2014-м году Юрий сделал предложение своей возлюбленной. Как говорит комик, все было очень скромно: просто тюльпаны и кольцо с небольшим бриллиантом, на которую он тогда потратил все свои сбережения. Гостей на торжестве было не более 20-и – только родные и близкие. Зато гуляли они целых три дня и по полной программе, собрав всю дружную компанию в пригороде Днепра.

Напомним, Ткач из «Квартал 95» крепко прижал к себе свой самый дорогой подарок.

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