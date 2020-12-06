Российская модель и актриса Яна Кошкина, которой приписывают роман с Гариком Харламовым, огорошила идеальной улыбкой

Свежее фото девушка опубликовала в своем личном микроблоге Instagram.

"Невеста" Харламова рассказала, что снова сделала профессиональную чистку зубов и показала, как они блестят.

"Обожаю эту процедуру! Уже много лет её делаю. Зубки аж блестят! А для ежедневной домашней гигиены, всегда использую неабразивную пасту, электрическую зубную щётку и ирригатор. А ещё Луиза настоящий профессионал в создании идеальных улыбок, благодаря керамическим винирам", - добавила Яна Кошкина и спросила у своих фанатов, боятся ли они стоматологов.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и завалили звезду соцсетей восторженными комментариями.

"У стоматологов я боюсь только выставления счёта", "Вы похудели?", "Сын спрашивает отца , папа а чего ты боишься? Отец отвечает, стоматологов и темноты. Сын удивлённо, ну стоматологов понятно, а темноты почему?? А отец: да хрен знает сколько там стоматологов", "Тебе тоже отличного настроения!", "Яна, ты прекрасна", "Икона", "Звездочка", "Яна ты супер, молодец хорошо выглядишь", - написали фанаты в комментариях.

Ранее мы сообщали, что модель Яна Кошкина рассказала о резком похудении - минус несколько килограммов за пару дней.

При этом девушка, которой СМИ приписывают роман с Гариком Харламовым намекнула, что причиной потери веса в ее случае является стресс.

Напомним, что невеста Харламова задрала ноги в мини-платье и взбудоражила хищным образом: "дикая кошка".

Как сообщала Politeka, любовница Харламова пошалила в постели и показала растяжку: "хороша".

Также Politeka писала, что Яна Кошкина согрела мужчин экстремальным декольте: "сразу в жар бросило!".