На Украину надвигается антициклон, который изменит погодные условия
С новым прогнозом погоды на 7 декабря жителей ознакомила известный метеоролог Наталья Диденко у себя в Фейсбуке, передает Politeka.net
Так, по словам синоптика, на большей территории Украины будет преобладать солнечная погода, однако на крайнем западе и в южной части страны, кроме Запорожье, небо затянет облаками.
В тоже время в южных областях местами пройдут небольшие осадки.
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Как уточнила Диденко, такая погода буде обусловлена влияние черноморского циклона.
Ночью по Украине ударит мороз, температура опуститься до -6-12 градусов, на востоке до 14 градусов мороза. При этом в южной части и на Западе столбики термометров покажут 0-6 градусов мороза.
«Днем температура воздуха составит 0-4 градуса мороза. На Юге и Западе Украины около нуля, в Крыму и на Закарпатье теплее, + 2 + 7 градусов», - сообщила Диденко.
Прогнозируется порывистый юго-восточный ветер, который только добавит ощущение холода.
В понедельник над Киевом будет господствовать арктическая воздушная масса, в связи с чем синоптик предупредила, что днем будет холодно, ветрено, но при этом солнечно.
Температура ночью составит -7-9 градусов, в окрестностях до -10 градусов, днем -2-4 градуса.
Напоследок Диденко обнадежила украинцев, что во второй половине недели существенно потеплеет.
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