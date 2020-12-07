Российская балерина Анастасия Волочкова удивила необычной позой



Как передает Politeka.net, новым снимком знаменитость похвасталась на своей страничке в Instagram.

Леночка улетела в Лондон, а я жду ее возвращения для монтажа нашего клипа на мою песню "Одна" Интересный образ, правда?", - поинтересовалась балерина в подписи к снимку, но закрыла комментарии для обсуждений.

На опубликованном фото она представала в серебристом платье, широко расставив ноги. Бюстгальтер Анастасия предпочла не одевать и ее подписчикам удалось рассмотреть пикантные места балерины через полупрозрачную ткань.

Стоит отметить, что Анастасия уже не первый раз интригует снимками со своего будущего творения.

На снимке она предстала в том же серебристом платье, однако из-за выбора наряда, в кадр попало явно лишнее. Образ балерина дополнила странной повязкой на голове.

Напомним, танцовщица Анастасия Волочкова приняла участие в "непрофильном" проекте: снялась в музыкальном клипе. Итоговый продукт еще не готов, но вызвал бурную критику в сети.

Напомним, Анастасия Волочкова не сдержалась и выполнила свой коронный номер

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