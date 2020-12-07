Российская балерина Анастасия Волочкова удивила необычной позой
Как передает Politeka.net, новым снимком знаменитость похвасталась на своей страничке в Instagram.
Леночка улетела в Лондон, а я жду ее возвращения для монтажа нашего клипа на мою песню "Одна" Интересный образ, правда?", - поинтересовалась балерина в подписи к снимку, но закрыла комментарии для обсуждений.
На опубликованном фото она представала в серебристом платье, широко расставив ноги. Бюстгальтер Анастасия предпочла не одевать и ее подписчикам удалось рассмотреть пикантные места балерины через полупрозрачную ткань.
Стоит отметить, что Анастасия уже не первый раз интригует снимками со своего будущего творения.
Шторм обрушился на Одессу, стихия смывает все на своем пути: невероятные кадры
Подвыпившая Дорофеева не сдержала страсти и устроила публичные нежности с Дантесом: "Воу, Надя..."
Фаворит "Холостячки" Мишиной и автор "Квартал 95" хвастнул сумасшедшим заработком: "Одно мероприятие – $1500, плюс..."
Страстная MARUV поиграла с бездонным декольте, публика охнула: "Очень чувственно..."
На снимке она предстала в том же серебристом платье, однако из-за выбора наряда, в кадр попало явно лишнее. Образ балерина дополнила странной повязкой на голове.
Напомним, танцовщица Анастасия Волочкова приняла участие в "непрофильном" проекте: снялась в музыкальном клипе. Итоговый продукт еще не готов, но вызвал бурную критику в сети.
Напомним, Анастасия Волочкова не сдержалась и выполнила свой коронный номер
А еще Politeka писала, что загорелая Волочкова в прозрачном наряде соблазнила аппетитными формами
Также Politeka сообщала, что роковая Волочкова показала свое бесстыдство в прозрачной сеточке