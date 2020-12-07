Актриса и блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с разведенным комиком Гариком Харламовым, вызвала восторг пикантным фото

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала свежий снимок в своем микроблоге в Инстаграм.

Яна Кошкина запечатлена в бюстгальтере, украшенном принтом апельсинов, лимонов и грейпфрутов. Девушка положила руку на голову, пи этом в кадр попали длинные ногти, накрашенные ярко красным лаком.

Откровенное фото произвело настоящий фурор. Кошкину засыпали комплиментами.

«Глаза небесные», «Вау, красота какая», «Кто на свете всех милее», «А арбузики-то зачётные», «Эта женщина покорит мир», «Ну очень-очень красивая девушка», «Ну как всегда своим огромным глазищами как у милого Бемби», «Нельзя быть такой красивой», «Яна вы очаровательны, особенно ваш взгляд меня пленил я просто таю», «Глаза как у кошки», "Какая ты классная", - восхищаются фигурой девушки пользователи Сети.

Напомним, что невеста Харламова задрала ноги в мини-платье и взбудоражила хищным образом: "дикая кошка".

Как сообщала Politeka, любовница Харламова Яна Кошкина пошалила в постели и показала растяжку: "хороша".

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