Что нужно знать украинцам

Глава МОЗ Максим Степанов объяснил, что изменилось в стране после внедрения карантина выходного дня

Такое заявление министр сделал во время сегодняшнего брифинга, передает Politeka.net.

Так, Степанов встал на защиту карантина выходного дня и похвастался, что впервые с августа количество зараженных за неделю было меньше, чем за предыдущие 7 дней: 89 тыс. против 96 тыс.

Более того, глава МОЗ на брифинге заявил, что на 1500 было меньше случаев госпитализации.

«Кто бы что не говорил, но карантин выходного дня сработал», - добавил Степанов.

Глава МОЗ также добавил, что снизить заболеваемость на 20% не удалось.

Однако, министр здравоохранения не рассказал, что в последние дни украинцам сделали меньше тестов для выявления китайского вируса, из-за чего зафиксировано снижение числа зараженных.

Например, 3 декабря было сделано почти 75 тысяч тестов и за сутки выявлено 15131 новый случай; 4 декабря - 67533 тестов и 13825 случаев заражения; 5 декабря - 42096 тестов/11590 случаев; 6 декабря - 33502/8641.

Ранее мы рассказывали, что жесткий локдаун в Украине, вероятно, введут уже в январе 2021 года.

По словам Дениса Шмыгаля, центральная власть с мэрами городов поддерживает закрытие ТРЦ, хостелов, музеев, театров, а также предлагает ввести запрет на проведение соревнований, мероприятий, дискотек.

Полный перечень возможных карантинных ограничений Шмыгаль пообещал предоставить на заседании правительства 9 декабря.

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