Саблистка Ольга Харлан в пятый раз в карьере стала победительницей мирового рейтинга FIE

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте Национальной федерация фехтования Украины.

"Украинская саблистка повторила достижения своего соотечественника - рапириста Сергея Голубицкого. Он так же пять раз заканчивал сезон в качестве лидера мирового табеля о рангах", - говорится в сообщении.

В текущем сезоне Олеге удалось заработать три трофея: бронза на первом этапе Кубка мира в сезоне 2019/2020 во французском Орлеане и два золота – на аналогичном турнире в Солт-Лейк-Сити, а также на Гран-при Монреаля.

Стоит отметить, что на второй позиции в рейтинге расположилась не менее титулована россиянка Ольга Великая.

Ранее мы сообщали, что украинец Алексей Новиков завоевал звание самого сильного человека планеты.

Уже в первый день состязаний Новиков установил мировой рекорд в становой тяге 537,5 кг. Это лучший результат на планете и делает 24-летнего Алексея самым сильным человеком мира.

Рекорд будет занесён в книгу рекордов Гиннесса.

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